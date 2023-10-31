Словакия укрепляет границу с Венгрией

Словакия намерена контролировать нелегальную миграцию, чтобы предотвратить проникновение террористов. Премьер-министр Роберт Фицо будет лично контролировать развёртывание крупных сил на границе с Венгрией.

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Чтобы обуздать растущую миграцию, новое правительство Словакии объявило в понедельник о развертывании крупных сил полицейских и военнослужащих вдоль границы с Венгрией. По словам премьер-министра Роберта Фицо, нелегальную миграцию необходимо контролировать, иначе в страну могут попасть лица, связанные с террористическими группировками.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Если сравнить цифры, то за десять месяцев 2023 года в Словакию въехали 46 тысяч нелегальных мигрантов. Они прибыли свободно, почти как на экскурсию. На границе к этому никто не был готов. Их никто не проверял. Они пересекли пограничные посты, постучали в дверь ближайшего отделения полиции, где им в нарушение закона выдали какие-то документы, а затем либо двинулись по Словакии, либо дальше в Европу. Я очень высоко ценю то, что Министерство внутренних дел сделало одним из своих приоритетов обеспечение всех барьеров для нелегальной миграции, и поэтому я в равной степени приветствую новость о том, что у меня будет возможность видеться как с полицией, так и с солдатами, задействованными на местах сегодня вечером. МВД при взаимодействии с вооруженными силами собирается разместить достаточно крупные силы и технику практически на всей зелёной границе с Венгрией".

Новое правительство Словакии было приведено к присяге в прошлую среду после победы левой партии "Смер" («Направление») на парламентских выборах 30 сентября. Её лидер-популист стал премьер-министром в четвертый раз.Свою политическую программу Фицо ещё не обнародовал, но уже заявил о жёсткой позиции в отношении миграции и в частности о том, что намерен взять под полный контроль все 655 км границы с Венгрией.