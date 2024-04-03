НАТО рассматривает возможность долгосрочной поддержки Украины

By Euronews

Генсек НАТО призвал сделать военные поставки Украине обязательными - об этом он заявил в преддверии встречи, посвященной 75-летию создания альянса

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Война в Украине стала главной темой в повестке дня встречи министров внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе, посвященной 75-й годовщине подписания договора об основании альянса. Они рассматривают возможность оказания более предсказуемой и стабильной военной и финансовой поддержки Киева вместо нынешней системы специальных пожертвований.

Йенс Столенберг, генеральный секретарь НАТО: "Мы твердо убеждены, что поддержка Украины должна в меньшей степени зависеть от краткосрочных добровольных предложений и в большей - от долгосрочных обязательств НАТО. Тем самым мы дадим Украине то, в чем она нуждается, а это долгосрочная, предсказуемая и надежная поддержка".

Среди членов НАТО сохраняются некоторые разногласия относительно размеров расходов на оборону - Варшава требует от всех партнеров выполнения обязательств на уровне 2% от национального ВВП.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши: "Польша, я думаю, сейчас является страной, которая тратит самую большую часть своего ВВП на оборону, я надеюсь, что это вдохновит других. Я с нетерпением жду информации от наших украинских коллег о проблемах на фронте. Польша также будет поддерживать создание натовской миссии, чтобы упорядочить помощь, которую мы оказываем Украине".

Несмотря на то, что единство на этой исторической встрече велико как никогда, над ней нависает перспектива возможного прихода к власти в США администрации Дональда Трампа. Бывший президент намекнул, что в случае своей победы на выборах в ноябре он может отказаться от оказания помощи Украине или сильно сократить ее.