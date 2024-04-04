Дело о мошенничестве с "ковидными" фондами ЕС: арестованы 22 человека

By Euronews

Виллы, квартиры, дорогие машины и ювелирные изделия на сумму более 600 млн евро конфисковала Финансовая полиция Венеции у подозреваемых в мошенничестве с "ковидными" фондами ЕС. Под стражей - 22 человека.

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Финансовая полиция Италии арестовала 22 человека по подозрению в масштабном мошенничестве, связанном с неправомерным использованием фонда восстановления ЕС после пандемии.

У подозреваемых конфискованы активы (от вилл и дорогих автомобилей - до часов Rolex и ювелирных украшений) на сумму более 600 миллионов евро.

Как сообщается, полиция действовала по запросу Венецианского представительства Европейской прокуратуры.

По данным полиции, три человека были арестованы в Словакии, двое в Австрии и 17 по всей Италии. Обыски также проводились в Румынии.

Из фондов ЕС по восстановлению после пандемии Италия получила больше средств чем другие страны - почти 102 миллиарда евро.