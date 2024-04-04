Запрет на торговлю по воскресеньям: "за" и "против"

Новые правила, ограничивающие в Хорватии работу магазинов по воскресеньям, вступили в силу с 1 июля 2023 года, и , подводя итоги, профсоюзы выразили удовлетворение, а предприниматели в сфере оптовой и розничной торговли недовольны.

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Пять крупных торговых центров в районе Загреба заявили, что выручка по воскресеньям выше, и полагают, что в этом году из-за нерабочих воскресений оборот снизится примерно на 50 млн евро.

Денис Чупич, президент Ассоциации розничной торговли и логистики Хорватии, подчеркивает, что в секторе непродовольственной торговли и торговых центрах воскресенье является самым большим торговым днем после субботы, на него приходится 20,9% еженедельных продаж, согласно данным, собранным восемью торговыми центрами.

Больше всего пострадали владельцы мелких магазинов.

Розничные торговцы столкнулись с увольнениями, и по их мнению, в целом этот закон наносит ущерб экономике.

Хорватская торгово-ремесленная палата заявила, что закон выявил определенные недостатки.

Златица Штулич, президент Союза розничной торговли, говорит, что ее организация уже много лет борется с воскресной торговлей.

"Для работников розничной торговли это примерно один день отдыха в неделю. Они хотят, чтобы их выходной был в воскресенье, а не в какой-то другой день. Тогда их семьи будут свободны, и они захотят провести с ними день", — сказала Штулич.

Потребность в рабочей силе не уменьшится, считает она, поскольку до кризиса уже существовал дефицит рабочей силы, который покрывался за счет студентов и пенсионеров, работающих неполный рабочий день.

Между тем, по данным Минтуризма, рекордные доходы от иностранных туристов в 2023 году служат лишь подтверждением роста, зафиксированного на протяжении всего 2023 года, когда особенно хорошие результаты были достигнуты в предсезонный и постсезонный периоды. В Минтуризма пришли к выводу, что также очень довольны показателями на начало 2024 года.