Пожар в "Маскараде": 29 погибших, трое тяжелораненых

Власти Стамбула ведут расследование пожара в ночном клубе, жертвами которого стали 29 человек. Трое тяжелораненых находятся в больнице. В клубе шли ремонтные работы. Мэрия утверждает, что разрешения на них у руководства клуба не было.

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По меньшей мере 29 человек погибли в результате пожара в ночном клубе Стамбула, трое доставлены в больницу с тяжёлыми ранениями. Пожар потушен.

Огонь вспыхнул во вторник около часа дня по местному времени в подвале 16-этажки в районе Бешикташ на европейской стороне города. В этом подвале и на первом этаже здания располагался ночной клуб Masquerade, где шёл ремонт. По предварительным данным, все погибшие были рабочими.

Ведётся расследование причин возгорания. В связи с этим задержаны для допроса 8 человек, в том числе менеджеры заведения.

Ночной клуб был закрыт на время священного для мусульман месяца Рамадана, владельцы хотели завершить ремонтные работы к празднику Ид, который следует за месяцем поста.

Мэр Стамбула заявил, что ночной клуб не получил необходимого разрешения на строительство и ремонт.