Пожар в многоэтажном жилом доме в Валенсии: число жертв возросло

Не менее 10 человек стали жертвами крупного пожара, который охватил многоквартирный дом в испанской Валенсии. Такие данные приводят власти. Пострадавших - по меньшей мере 14.

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ЧП произошло в четверг вечером. Возгорание началось в 14-этажной высотке в центре города, в районе Кампанар. Огонь очень быстро распространялся, охватив весь дом за считанные минуты, и перекинулся на соседнее здание. Пожарным пришлось снимать спасавшихся жителей с балконов.

Поиски пропавших без вести продолжаются. Их не менее 10.

СМИ сообщают, что погибшими обнаружили молодую семейную пару с двумя детьми, в том числе новорождённым.

На место ЧП прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Приоритетом сейчас, как мы уже слышали от властей, является поиск жертв. И безусловно, нужно попытаться сделать всё для обеспечения безопасности работников экстренных служб», - сказал он.

Причина пожара официальными лицами пока не называется. Но, по информации местных СМИ, которые ссылаются на мнение ряда экспертов, пламя могло быстро распространиться из-за легковоспламеняющихся материалов облицовки здания.