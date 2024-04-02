By Euronews

При пожаре в ночном клубе в Стамбуле погибли 27 человек - трагедия разыгралась во время ремонтных работ

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По меньшей мере 27 человек погибли в результате пожара в одном из ночных клубов Стамбула во время ремонтных работ. 8 человек получили ранения, 7 из них госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщило государственное агентство Anadolu.

Ночной клуб, который был закрыт на ремонт, находился на первом этаже 16-этажного жилого дома в районе Бешикташ в европейской части города.

Пожар был взят под контроль.

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что причина пожара пока неизвестна, и отметил, что погибшие были рабочими, участвовавшими в ремонте. По его словам, у ночного клуба была лицензия, полученная в 1987 году, и она была продлена в 2018-м. По факту пожара начато расследование, выданы ордера на арест 5 подозреваемых.