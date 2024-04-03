Самый молодой президент Африки принёс присягу

В Сенегале прошла инаугурация самого молодого лидера страны в Африке. 44-летний Бассиру Диомайе Фай совершил путь из тюрьмы в президентский дворец

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Инаугурация самого молодого лидера Африки на посту президента состоялась в Сенегале. 44-летний и ранее малоизвестный Бассиру Диомайе Фай за несколько недель совершил головокружительный путь из тюрьмы во дворец.

Выборы, состоявшиеся в прошлом месяце, подвергли испытанию репутацию Сенегала как стабильной демократии в Западной Африке, регионе, который в последние годы сотрясали государственные перевороты и их попытки.

Фай был освобождена из тюрьмы менее чем за две недели до голосования вместе с наставником и популярным деятелем оппозиции Усманом Сонко после политической амнистии, объявленной уходящим президентом Маки Саллом.

Их аресты вызвали месяцы протестов и опасений, что Салл будет баллотироваться на третий срок, несмотря на конституционные ограничения.

Правозащитные группы заявили, что десятки человек были убиты и около 1000 заключены в тюрьму.

В своей первой речи на посту президента Фай вспомнил погибших и арестованных во время протестов и пообещал обеспечить больший суверенитет Сенегала, одновременно работая над обеспечением процветания.

"Я осознаю, что результаты выборов отражают глубокое стремление к системным изменениям", — сказал он.

Это первая выборная должность Фая, бывшего налогового инспектора. Его восхождение отразило широко распространенное разочарование среди молодежи Сенегала направлением развития страны – общее мнение во всей Африке, где проживает самое молодое население в мире и ряд лидеров, которых многие обвиняют в том, что они цепляются за власть на протяжении десятилетий.