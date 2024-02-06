Президентские выборы в Сенегале перенесли с февраля на декабрь

Парламент одобрил решение президента, оппозиционных депутатов силой вывели из зала заседания.

РЕКЛАМА

Парламент Сенегала одобрил перенос даты президентских выборов на 15 декабря в ходе хаотичного голосования, которое состоялось после того, как оппозиционные законодатели были силой удалены из зала заседаний. Ранее президент Сенегала Маки Саль принял решение об отсрочке выборов, первоначально назначенных на 25 февраля.

Принятый законопроект продлевает полномочия Саля, которые должны были закончиться 2 апреля, до новых выборов.

В понедельник власти Сенегала ограничили доступ к мобильному интернету на фоне акций протеста сторонников оппозиции. В Дакаре многие протестующие были задержаны полицией.

Аналитики отмечают, что кризис в Сенегале подвергает испытанию одну из самых стабильных африканских демократий в то время, когда регион столкнулся с чередой госпереворотов.

Частная телевизионный канал Walf, сигнал которого был прерван во время трансляции протестов в воскресенье, заявил, что его лицензия на вещание была отозвана.