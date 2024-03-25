Экс-премьер Сенегала признал поражение на президентских выборах

By Euronews

Бывший премьер-министр Сенегала и главный соперник кандидата от оппозиции на президентских выборах Амаду Ба признал поражение. Он поздравил Бассиру Диомайе Файе с победой.

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Бывший премьер-министр Сенегала Амаду Ба признал поражение на президентских выборах и поздравил кандидата от оппозиции Бассиру Диомайе Файе с победой.

Ранее о победе Файе объявили его сторонники. Его также поздравили несколько других кандидатов.

Бассиру Диомайе Файе, который обещал избавить Сенегал от коррупции, был отпущен из тюрьмы лишь десять дней назад: он находился под стражей с апреля 2023 года, когда его обвинили в организации антиправительственного восстания.

Тем не менее официальные результаты воскресного голосования пока не объявлены. Ожидается, что их опубликуют ближе к концу недели. Чтобы избежать второго тура победителя должны поддержать более 50% избирателей.

В выборах президента Сенегала приняли участие 19 кандидатов — больше, чем когда-либо в истории страны.

Голосование прошло после месяцев неопределенности и протестов, вызванных неудачной попыткой действующего президента Маки Саля отложить выборы до конца года. Оппозиция назвала это "конституционным переворотом".

В отличие от многих государств в регионе после установления президентской формы правления в 1963 году власть в Сенегале всегда передавалась мирно, а выборы проводились в срок.