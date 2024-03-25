Риск дестабилизации в Сенегале после выборов

Оппозиция говорит о победе своего кандидата. Правящая коалиция- о необходимости второго тура.

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Сторонники оппозиции Сенегала заявили о том, что их кандидат Бассиру Диомайе Файе лидирует после голосования, которое было отложено и вызвало опасения дестабилизации в стране, которая считался "маяком демократии" в регионе.

Несколько других кандидатов уже поздравили Файе. Тем не менее представители правящей коалиции заявляют, что второй тур президентских выборов будет необходим. Официальные результаты опубликуют не раньше конца недели.

Воскресные выборы состоялись после того, как президент Маки Салл безуспешно попытался отложить голосование 25 февраля до конца года, что вызвало бурные протесты. Первоначально в списках фигурировали рекордные 20 кандидатов, однако позже власти вычеркнули из него несколько оппозиционных имен.

Ведущий кандидат от оппозиции, все еще баллотирующийся Бассиру Диомайе Файе, был освобожден из тюрьмы всего за 10 дней до голосования - он находился под стражей с апреля 2023 года по обвинению в восстании, которое, по его словам, было политически мотивированным.

Уходящий президент страны Маки Салл, чей второй и последний срок истекает 2 апреля, пообещал мирно передать полномочия избранному преемнику после того, как высший суд страны заблокировал его попытки отложить выборы.

Для победы на выборах кандидат должен набрать более 50 % голосов. Если ни один из претендентов не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре голосования, через две недели будет проведен второй тур.