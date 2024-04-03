53 000 человек бежали из столицы Гаити за 3 недели

Люди десятками тысяч покидают столицу Гаити Порт-о- Пренс, спасаясь от засилья банд, которые убивают и грабят

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Более 53 000 человек покинули столицу Гаити менее чем за три недели, подавляющее большинство из них - спасаясь от жестокого бандитского насилия. Такие данные приводятся в последнем докладе ООН.

Более 60% направляются в сельский южный регион Гаити. Это беспокоит чиновников ООН, которые отмечают, что здесь нет необходимой инфраструктуры, а принимающие сообщества не имеют достаточных ресурсов, чтобы справиться со столь большим наплывом людей, бегущих из Порт-о-Пренса.

По данным Международной организации ООН по миграции, на юге Гаити уже находятся более 116 000 человек, ранее покинувших Порт-о-Пренс.

Исход из столицы с населением около 3 млн человек начался вскоре после того, как в конце февраля влиятельные банды предприняли серию нападений на правительственные учреждения. Боевики жгли полицейские участки и открыли огонь по главному международному аэропорту, который остаётся закрытым. Они штурмовали две крупнейшие тюрьмы Гаити, освободив более 4000 заключенных.

Гаитяне отчаянно пытаются возобновить свою повседневную жизнь, но стрельба продолжается, и встречающиеся на улице тела или внезапная стрельба стали частью повседневной жизни.