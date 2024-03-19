В Гаити бандиты грабят элитные районы, тела убитых разбросаны по улицам

By Euronews

Насилие в Гаити не прекращается - переходный совет пока не создан

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По меньшей мере 12 человек стали жертвами нападения вооруженных бандитов на два элитных района Порт-о-Пренса, столицы Гаити, где уже несколько недель царят хаос и насилие.

Нападавшие разграбили несколько домов в общинах Лабуль и Томассин, местные жители спасались бегством, некоторые звонили на радиостанции, умоляя вызвать полицию. Тела погибших оставались лежать на улицах.

Несмотря на резкий рост насилия по всему Порт-о-Пренсу, начавшегося в конце февраля, эти районы оставались относительно спокойными.

Последнее нападение вызвало опасения, что насилие не прекратится, несмотря на то, что премьер-министр Ариэль Анри неделю назад объявил, что уйдет в отставку, как только будет создан переходный президентский совет, чего требовали банды, взявшие под контроль около 80% Порт-о-Пренса.

В понедельник энергетическая компания Гаити объявила, что четыре подстанции в столице и других городах были разрушены и полностью вышли из строя. В результате без электричества остались целые районы Порт-о-Пренса. По словам представителей компании, преступники также похитили важные документы, кабели, инверторы, батареи и другое оборудование.

Тем временем лидеры стран Карибского бассейна пытаются оказать помощь в создании переходного совета. Первоначально предполагалось, что в него войдут семь членов с правом голоса. Однако одна из политических партий Гаити отказалась от предложенного ей места, а другая до сих пор спорит о том, кто должен быть выдвинут.

Что касается анонсированного развертывания в Гаити кенийских полицейских сил, поддерживаемых ООН, то оно было отложено - власти восточноафриканской страны заявили, что подождут, пока не будет создан переходный совет.