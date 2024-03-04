Тысячи заключенных сбежали из тюрьмы в Гаити

By Euronews

В Порт-о-Пренсе из тюрьмы сбежали около 4 тысяч заключенных

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Тысячи заключенных сбежали из главной тюрьмы Порт-о-Пренса, в результате вооруженного нападения членов преступных группировок.

Как сообщается, по меньшей мере 10 человек погибли.

Власти говорят, что нападение было спланировано с целью освободить тех, кто находился в заключении за убийства, похищения и другие тяжкие преступления.

Правозащитники утверждают, что в тюрьме, рассчитанной на 700 заключенных, содержалось около 3700 человек.

В камерах остались всего около ста человек, в основном иностранцев, которым некуда идти. В том числе - 18 колумбийцев, осужденных в 2021 году как наемники.

Побег из тюрьмы стал новым крупным инцидентом, которые происходят на фоне усиления контроля банд над столицей Гаити. Премьер-министр Ариэль Анри находится за границей и пытается заручиться поддержкой сил безопасности, поддерживаемых ООН, для стабилизации обстановки в стране.