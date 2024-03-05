В Гаити бандиты попытались захватить аэропорт

By Euronews

Ситуация в Гаити стремительно ухудшается - вооруженные банды попытались захватить аэропорт, жизнь в Порт-о-Пренсе парализована

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Гаити все больше погружается в пучину насилия. В понедельник вооруженные банды попытались захватить контроль над главным аэропортом страны. Произошла перестрелка с полицией и военными. Нападение удалось отбить.

Оно было совершено через несколько часов после того, как в Порт-о-Пренсе был введен комендантский час. Аэропорт был закрыт, пассажиров внутри не было.

Ранее бандиты освободили из тюрем тысячи заключенных. Позднее были атакованы другие правительственные объекты, в том числе здание Центрального банка.

Бандиты контролируют до 80% Порт-о-Пренса, их главарь заявил о намерении "освободить" страну.

Тем временем премьер-министр Ариэль Анри направился в Кению, пытаясь договориться о развертывании в Гаити международного вооруженного контингента для стабилизации ситуации.