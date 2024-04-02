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Стрельба в финской школе: погиб ребёнок

Школа Виертола в Вартаа, пригороде Хельсинки, Финляндия. 2 апреля 2024 года
Школа Виертола в Вартаа, пригороде Хельсинки, Финляндия. 2 апреля 2024 года Авторское право Vesa Moilanen/AP
By Кнарик Хачатрян
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Один ребёнок погиб в Финляндии в результате стрельбы в школе в пригороде Хельсинки. Ещё по меньшей мере двое ранены. Задержанный подозреваемый также несовершеннолетний.

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По меньшей мере трое детей в возрасте до 12 лет получили ранения в результате стрельбы в Финляндии. Один из них скончался. Это произошло после 9 утра по местному времени в школе Виертола в Вантаа, пригороде столицы Хельсинки.

 Полиция сообщила, что подозреваемый, которому предположительно 12 лет, был задержан некоторое время спустя в одном из столичных кварталов.

После инцидента в районе Вантаа продолжилась полицейская операция: власти попросили местных жителей держаться подальше от школы и оставаться в своих домах, не впуская посторонних. Обстоятельства и мотивы происшествия пока неясны.

В школе Виертола, расположенной в двух зданиях, обучается с 1-го по 9-й классах около 800 учеников и работает около 90 человек. Здесь есть группы углублённого изучения шведского языка и другие классы специального образования.

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