Сербия: двое подозреваемых признались в наезде на двухлетнюю девочку, поиски тела продолжаются

By Euronews

Двухлетнюю Данку Илич сбили двое, когда она выбежала на дорогу, в 30-40 метрах от дома. Находившиеся в машине выбросили её тело на местную свалку, а затем перенесли его в другое место. Полиция и жандармы продолжают поиски.

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Жители сербского города Бор приносят цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу, появившемуся после убийства двухлетней Данки Илич, которое потрясло всю страну.

В четверг президент Александр Вучич на экстренном заседании правительства объявил, что девочка, пропавшая без вести 26 марта, мертва. Задержаны двое.

Полиция сообщила, что Данку сбила машина, а её тело было выброшено на свалку людьми, находившимися в автомобиле. Речь идёт о двух работниках местной компании по водоснабжению.

Как заявили в МВД, по дороге им встретился отец девочки, который спросил, не видели ли они Данку. Они ответили, что нет. Позже один из мужчин даже присоединился к поискам в качестве "волонтёра".

Как пишут сербские СМИ, Данка Илич на несколько минут осталась без присмотра на игровой площадке, когда её мать пошла за водой для брата девочки.

Была объявлена общенациональная тревога. Впервые власти активировали систему "Найди меня" (Pronađi me). В масштабных поисках, которые продлились десять дней, участвовали сотни людей, а также полиция соседней Австрии и Интерпол. Похожую на Данку девочку заметили в Вене, но надежда оказалась ложной.

Тело не найдено

Полиция оцепила свалку в 5 минутах езды, на которую указали подозреваемые, но тело девочки до сих не найдено, заявил глава МВД Братислав Гашич.

Как утверждается, через два дня после убийства совершившие наезд перенесли его в другое место. Поиски ведутся в окрестных сёлах.

Ежегодно в Сербии регистрируются сотни случаев исчезновения людей, в том числе детей, оказавшихся вне поля зрения ответственных за них взрослых.