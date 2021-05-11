Стрельба в школе в Казани: большинство погибших - дети

В результате стрельбы в школе № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани погибли как минимум девять человек (по неофициальной информации, одиннадцать), из них семь - дети. Еще восемь находятся в реанимации. Всего пострадавших свыше 30, из них семнадцати от 7 до 15 лет.

В момент нападения в школе находились 714 учащихся и 70 сотрудников учреждения.

Один злоумышленник задержан. Предположительно им оказался 19-летний Ильназ Галявиев, закончивший это общеобразовательное учреждение несколько лет назад. По словам его родных, он "был не религиозен". "Я, как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами" и "Я явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас" - ранее написал Галявиев в одном из своих постов в соцсетях. При задержании он заявил, что по адресу его проживания заложена бомба (ее так и не нашли). Он собирался покончить с собой. Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападавших было двое и одного из них ликвидировали в ходе штурма. Но позже Национальный антитеррористический комитет данную информацию опроверг.

Местные СМИ сообщают и о прогремевшем в школе взрыве. Очевидцы рассказывают, что видели выпрыгивавших из окон детей. Силовики провели эвакуацию учеников, саперы проверяют здание на наличие других взрывных устройств.

В настоящее время район происшествия оцеплен, дороги, ведущие к нему, заблокированы.

На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. К зданию прибыли министр здравоохранения республики Марат Садыков и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Во всех общеобразовательных учебных заведениях Казани отменены занятия. В городе введен режим контртеррористической операции: по некоторым данным, у нападавших могли быть сообщники, но официально МВД эту информацию не подтверждает. Возбуждено уголовное дело.

Президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия - у Галявиева было разрешение на хранение огнестрельного оружия.

12 мая объявлен в Казани днем траура.