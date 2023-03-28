Стрельба в школе в Нэшвилле: Байден призвал запретить штурмовое оружие

Президент США Джо Байден вновь призвал ужесточить правила ношения оружия после очередной стрельбы в американской школе. В понедельник в результате нападения на христианскую начальную школу в Нэшвилле, в штате Теннесси, погибли трое взрослых и трое детей — всем несовершеннолетним было по девять лет.

После трагедии Джо Байден выразил соболезнования родственникам погибших и призвал остановить насилие.

"Это душераздирающе, худший кошмар для семьи. Я хочу поблагодарить полицию, которая отреагировала невероятно быстро, уже через несколько минут. Как утверждается, стрелок имел при себе два автомата АК-47 и пистолет. Поэтому я вновь призываю Конгресс одобрить мой законопроект о запрете штурмового оружия. Настало время добиться большего прогресса", — заявил Джо Байден.

По данным полиции, нападение совершила 28 летняя женщина по имени Одри Хейл, которая идентифицировала себя как трансгендера. В детстве она училась в этой школе. Полицейские застрелили её во время штурма.

"Мы нашли манифест. Несколько записей, которые мы изучаем, относящихся ко дню инцидента. Мы нашли начерченную карту того, как всё должно было произойти", — заявил глава полиции Нэшвилла Джон Дрейк.

По данным исследовательской группы "Архив насилия с применением огнестрельного оружия", трагедия в Нэшвилле стала 129 случаем массовой стрельбы в США за текущий год.