Газа: двое погибших в результате авиаудара по двору больницы "Аль-Акса". ЦАХАЛ: целью были боевики

Израиль заявил, что его военные атаковали командный пункт "Исламского джихада" во дворе больницы в Дейр-эль-Балахе, медицинский комплекс не пострадал. Официальные лица в Газе: удар был нанесён по палатке с журналистами и беженцами.

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В результате удара израильского беспилотника по палаточному лагерю во дворе переполненной больницы "Аль-Акса" в центре сектора Газа в воскресенье погибли два палестинца, ещё 15 человек получили ранения, в том числе журналисты, работавшие неподалёку, заявил представитель медицинского комплекса

Тысячи перемещённых лиц нашли убежище на территории учреждения.

ЦАХАЛ заявил, что авиаудар был нанесён по командному пункту "Исламского джихада", где в тот момент находились боевики.

Как утверждают израильские военные, операция была спланирована таким образом, чтобы "минимизировать ущерб для непричастных гражданских лиц" и не повредить главное здание больницы.

"Присутствие командного пункта и террористов, действовавших во дворе больницы, является еще одним доказательством систематического использования гуманитарной и медицинской инфраструктуры террористическими организациями в секторе Газа в качестве прикрытия для террористической деятельности", –говорится в заявлении ЦАХАЛ.

"Аль-Акса" – единственное действующее медицинское учреждение в центральной части города Дейр-эль-Балах.

В воскресенье Армия обороны Израиля также сообщила, что бойцы разведывательного подразделения бригады "Нахаль" обнаружили тайник с оружием, включая миномёты, взрывные устройства и снайперские винтовки, в родильном отделении больницы "Аш-Шифа".

Израильские военнослужащие признали, что убили двух палестинцев на пляже в Газе и ранили ещё одного, прокомментировав видеозапись, которую на этой неделе опубликовал телеканал Al Jazeera.

По словам военных, на отредактированном видео запечатлены два разных инцидента. Первый произошёл на юге анклава: "после оказания медицинской помощи и допроса" получивший "лёгкое" ранение был отпущен.

Во втором случае, как утверждается, солдаты открыли огонь на севере сектора после того, как мужчины с сумками за спиной "приблизились к оперативной зоне" и "проигнорировали предупредительные выстрелы".

Тела были захоронены с помощью бульдозера из-за опасений, что "на подозреваемых могла быть взрывчатка", добавили в ЦАХАЛ.

Происхождение видеозаписи Al Jazeera остаётся неизвестным, как и дата инцидента.