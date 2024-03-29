Израиль должен увеличить помощь Газе - Международный суд ООН

By Euronews

Международный суд ООН принял постановление в отношении Израиля. США и Израиль договорились о новых переговорах по поводу возможной операции в Рафахе. Премьер Италии совершила краткий визит в Ливан.

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Израиль должен принять необходимые меры для обеспечения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Такое постановление принял Международный суд ООН. В вердикте указывается, что военные не должны предпринимать действий, которые бы препятствовали доставке в палестинский анклав продовольствия, воды и топлива.

Тем временем США и Израиль договорились провести новые переговоры по поводу возможной операции ЦАХАЛ в Рафахе. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху отменил визит делегации в Вашингтон после того, как США не наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, требующую прекращения огня в Газе.

На фоне роста напряженности на ливано-израильской границе, премьер-министр Италии Джорджа Мелони совершила краткий визит в Бейрут. Она встретилась с солдатами итальянского батальона, который входит в состав Временных сил ООН в Ливане и провела переговоры со своим ливанским коллегой Наджибом Микати. Последний заявил, что Израиль должен прекратить посягательства на суверенитет Ливана и остановить нападения на его территорию.

ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы территории еврейского государства. Накануне боевики группировки выпустили несколько ракет по населенным пунктам на севере Израиля, назвав это возмездием за серию ударов ЦАХАЛ, нанесенных в среду и четверг. Тогда, как сообщается, были убиты не менее 15 человек.