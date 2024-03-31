Война в Газе: в Каире возобновляются переговоры о перемирии

By euronews

В Каире сегодня возобновились переговоры о перемирии между Израилем и посредниками ХАМАС - Египтом, Катаром и США. В Тель-Авиве в субботу прошла крупнейшая антиправительственная демонстрация с начала войны, в которой приняли участие десятки тысяч людей.

РЕКЛАМА

В Каире сегодня возобновляются переговоры о перемирии между Израилем и посредниками ХАМАС - Египтом, Катаром и США. Об этом сообщили египетские СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности страны. Последний раунд переговоров в понедельник завершился без результатов, после того как ХАМАС отказался принять ряд компромиссов.

Палестинская группировка требует полного вывода войск ЦАХАЛ из Газы и прекращения боевых действий. Израильская делегация ожидает, что посредники - Египет, Катар и США - смогут на этот раз предложить новый компромисс по сделке с заложниками.

Тем временем в субботу в Каире приняли министров иностранных дел Франции и Иордании, которые обсудили ситуацию со своим египитским коллегой и еще раз предостерегли Израиль от проведения наземной операции в Рафахе, а также подчеркнули важность оказания помощи палестинцам в секторе Газа.

Глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что с голодом в Газе можно справиться в короткие сроки, если Израиль откроет (все) наземные переходы для доставки помощи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что непреклонен в своем намерении добиваться введения войск в Рафах - "чтобы покончить с ХАМАС". По его словам, "у Израиля нет способа победить ХАМАС, не войдя в Рафах", и если США не поддержат это решение, Израиль "сделает это в одиночку".

Вашингтон и большая часть западного мира заявили о своем несогласии с этим планом на фоне растущей обеспокоенности за судьбу более чем миллиона жителей Газы, которые укрылись в городе от боевых действий в других районах.

Между тем, флотилия с гуманитарной помощью, состоящая из трех кораблей, покинула Кипр в субботу, чтобы проследовать по морскому коридору, открытому Еврокомиссией и международными спонсорами.

На борту судов 400 тонн продуктов питания, включая финики, которые традиционно открывают вечернюю трапезу мусульман во время Рамадана. Ожидается, что флотилия прибудет в Газу во вторник утром.

В Тель-Авиве в субботу прошла крупнейшая антиправительственная демонстрация с начала войны, в которой приняли участие десятки тысяч людей, включая родственников заложников, все еще удерживаемых ХАМАС.

Полиция задержала более 10 человек и применила водометы для разгона протестующих, после того как манифестанты стали блокировать дороги.

Манифестации и столкновения с полицией прошли и других городах, включая Иерусалим, Беэр-Шеву и Сдерот.

В воскресенье утром оппозиционные группы и семьи заложников объявили, что готовы на четыре дня разбить палаточный городок возле Кнессета, чтобы потребовать соглашения по освобождению своих близких и проведение новых выборов.