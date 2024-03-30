Второй груз гуманитарной помощи отправился в сектор Газа с Кипра

By euronews

Флотилия из трех судов вышла из порта Ларнаки в субботу днем и должна добраться до берегов палестинского анклава утром во вторник. На борту судов - 400 тонн продовольствия.

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Вторая партия гуманитарной помощи для сектора Газа отправилась с Кипра по морскому коридору. Флотилия из трех судов, собранная благотворительными организациями Open Arms и World Central Kitchen, вышла из порта Ларнаки в субботу днем и должна добраться до берегов палестинского анклава утром во вторник.

На борту судов - 400 тонн продовольствия для сектора Газа. Помимо продуктов первой необходимости, таких как рис, ма‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​кароны и мука, они также везут груз фиников, которые традиционно открывают вечернюю трапезу мусульман во время священного месяца Рамадан.

Морской гуманитарный коридор был создан в начале марта Европейской комиссией и международными донорами при координации с израильскими властями, которые потребовали предварительного досмотра груза перед его отправкой. Первое судно доставило в палестинский анклав более 200 тонн продовольствия и других товаров первой необходимости.

Многие гуманитарные организации приветствовали создание морского коридора, однако подчеркивали, что принятых мер, в виду угрозы голода в Газе, недостаточно и настаивали на немедленном увеличении доступа гуманитарной помощи по уже существующим дорогам и пунктам въезда.

В субботу глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что с голодом в Газе можно справиться в короткие сроки, если Израиль откроет (все) наземные переходы для доставки помощи.

Сафади сделал это заявление на пресс-конференции со своими египетскими и французскими коллегами в Каире.

В настоящее время помощь поступает в анклав после инспекций израильскими властями через КПП в Рафахе, Керем-Шаломе и Беери.

Израиль винит в ситуации неспособность гуманитарных организаций распределять поставки, а также грабежи грузовиков боевиками ХАМАС.