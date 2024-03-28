Наводнение в Лиссабоне: ветер повалил деревья, власти перекрыли улицы

By Euronews

Проливные дожди и сильный ветер вызвали наводнение в Лиссабоне и его пригородах.

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Сильные дожди и ветер вызвали локальные наводнения в Лиссабоне и пригородах столицы Португалии в среду. Так в Алжеше можно было увидеть, как вода каскадом стекает по лестнице одного из зданий.

Из-за внезапного наводнения в Лиссабоне перекрыли ряд улиц, что вызвало проблемы с движением транспорта.

По сообщениям местных жителей, столичная пожарная служба зарегистрировала 160 происшествий. Более половины инцидентов были связаны с наводнениями и падением деревьев.

Наводнения произошли "в основном на дорогах и в домах, из-за проблем с крышами и отсутствия очистки водостоков", пояснили власти.

В четверг метеорологи также предупредили о сильном волнении, ветре и плохой видимости на побережье Мадейры.