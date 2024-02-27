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Улицы Венеции затоплены из-за непогоды

Наводнение в Венеции
Наводнение в Венеции Авторское право Кадр из видео RAI via EBU
By Euronews
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На Рим обрушились сильные дожди и ураганный ветер.

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Непогода обрушилась на Италию и в Венеции вновь наблюдается сезонный подъем воды —  аква альта. Затоплена площадь Сан-Марко и ее окрестности. 

Высота прилива составила 95 см, поэтому система приливных барьеров MOSE, предназначенная для защиты города от наводнений, до сих пор не активирована, поскольку она начинает действовать только в том случае, если прогнозируется прилив, достигающий 130 см или выше.

В Риме во вторник прошли сильные дожди с ураганным ветром. Метеорологи предупреждают, что плохие погодные условия в Италии сохранятся в ближайшие дни.

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