НАТО и Армения будут сотрудничать в "новом формате"

Генсек НАТО совершил визит в Армению а рамках турне по Южному Кавказу. Йенс Столтенберг призвал Баку и Ереван как можно скорее заключить соглашение, чтобы проложить путь к нормализации отношений и прочному миру.

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В завершение своего трёхдневного турне по Южному Кавказу генеральный секретарь НАТОЙенс Столтенберг посетил Армению. Прибыв в столицу во вторник, он встретился там с руководством страны.

Стабильность в регионе "важна для евроатлантической безопасности, поскольку мы сталкиваемся со всё более опасным миром", — подчеркнул генсек альянса в ходе пресс-конференции по итогам встречи с армянским премьером Николом Пашиняном. Он также отметил, что "НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении и её мирные устремления".

Мы надеемся, что скоро будет утверждена программа партнёрства, индивидуально адаптированная к новому формату сотрудничества Армения-НАТО. В свете событий, которые произошли в нашем регионе, для Армении чрезвычайно важно развивать оборонный потенциал. Никол Пашинян премьер-министр Армении

“Мы заинтересованы в продолжении и развитии политического диалога и расширении партнёрских отношений с североатлантическим блоком, а также с отдельными государствами-членами. Мы надеемся, что в ближайшем будущем будет утверждена программа партнёрства, индивидуально адаптированная к новому формату сотрудничества Армения-НАТО. В свете событий, которые произошли в нашем регионе, для Армении чрезвычайно важно укрепить свою устойчивость и развить соответствующий оборонный потенциал", - сказал журналистам премьер-министр Армении.

Ранее Никол Пашинян заявлял, что о членстве страны в альянсе речи не идёт, хотя стороны намерены укреплять сотрудничество.

Новая эскалация напряжённости

В понедельник глава армянского правительства побывал в приграничных сёлах на северо-востоке Тавушской области. В беседе с местными жителями он сказал: если Ереван откажется идти на компромисс с Баку по вопросу делимитации и демаркации границ в этом районе, то в конце недели может начаться война.

В начале марта азербайджанские власти потребовали от армянских коллег как можно скорее передать восемь сёл, которые Баку считает оккупированными. Ереван, в свою очередь, напомнил о своих претензиях на 31 населённый пункт, который, по его мнению находится в оккупации Азербайджана.

Пашинян считает, что необходимо сделать всё возможное, чтобыпредотвратить войну, и для этого правительство планирует начать процесс "корректировки границ".

"Процесс демаркации может вызвать определённые проблемы для некоторых наших населённых пунктов. С другой стороны, ситуация такова, что логичнее начать процесс демаркации и делимитации границы с территории от Баганиса до Беркабера или чуть дальше", - сказал местным жителям премьер.

"Демаркация - это когда мы фиксируем координаты границы на карте, а делимитация - это когда мы стоим на земле и говорим: Армения начинается или заканчивается здесь".

"Для нас важно укрепить территориальную целостность Армении. Наша задача сегодня с рядом стран региона заключается в следующем: мы хотим, чтобы они, в соответствии с соглашением, признали территориальную целостность Республики Армения. Но если мы хотим, чтобы другие признали это, мы должны сначала признать это сами. Это единственный способ построить наше будущее".

Армянские СМИ сообщают, что жители сёл Воскепар и Баганис выразили готовность перекрыть дороги, организовать самооборону в случае передачи сёл Тавушской области Азербайджану."На данный момент у нас нет ни с кем соглашения, ни какого-либо решения - ничего такого, о чём вы бы не знали", - заверил Пашинян.