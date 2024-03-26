By Euronews

В странах Балтии вспоминают депортированных в 1949 году в Сибирь латышей, литовцев и эстонцев. Тогда по приказу властей СССР на восток были вывезены около 90 тысяч человек, многие из них не вернулись на родину.

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75 лет прошло с момента одного из самых трагических событий в истории стран Балтии — массовых сталинских депортаций в Сибирь.

Латвия скорбит. 42 тысячи человек были одним днем вывезены отсюда на восток в вагонах для скота. Новорожденные, маленькие дети и старики. Многие из них больше никогда не увидели Латвию.

Станция Шкиротава стала последней для многих латышей.

"Моему младшему брату было всего 8 месяцев. Он болел пневмонией, но выжил, несмотря на то, что его маму и папу депортировали. Я родилась там. Моя сестра была бы на два года старше. Она родилась там, но через два месяца умерла. Она осталась в Сибири. Когда мы ехали домой, мне было полтора года, и я, конечно, ничего не помню", — рассказывает Гита Баумане.

"Сегодня мы очень четко говорим и себе, и всему миру, что со злом нельзя соглашаться, со злом нельзя вести переговоры, со злом нельзя заключать мир. Зло можно только победить, со злом нужно бороться", — заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Эстония также помнит волну депортаций, самую агрессивную акцию против эстонцев со стороны советского режима.

20 700 человек были арестованы, помещены в вагоны для скота и отправлены в Сибирь. Около 80% из них были женщины и дети. Самому младшему было три дня, самому старшему — 85 лет.

В общей сложности было депортировано 3% населения Эстонии. Около 3 000 человек из них погибли в Сибири.