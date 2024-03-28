By Radu Magdin

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ЕС и другие союзники-единомышленники должны полностью проснуться от нашей прежней однополярной мечты - и стабильного мира - и сделать шаг вперед в качестве надежного ключевого партнера для Глобального Юга в это неспокойное десятилетие, пишет Раду Магдин.

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Ни для кого не секрет, что западная дипломатия переживает не лучшие дни на Глобальном Юге.

Когда в 2022 году в ООН возникла необходимость осудить Россию, большинство стран, воздержавшихся от голосования, относились к Глобальному Югу - и это вполне соответствовало общественному мнению: согласно опросу, проведенному в то время, только 45% населения поддержали бы любое даже слишком резкое осуждение России.

Между тем, в то время как только 5% опрошенных граждан США заявили, что видят в России союзника, более 80% индийцев, 79% китайцев и 69% турок назвали Россию либо союзником, либо партнером.

Если брать за точку отсчета однополярный момент, то кое-что из этого может вызвать удивление. Но реальность на местах для большинства стран Глобального Юга (несмотря на то, что некоторые оспаривают этот термин, мы будем использовать его как наиболее общий и всеобъемлющий для аргументации данной статьи) всегда была амбивалентной.

Если это приведет к дипломатическому пробуждению западной дипломатии, это может принести пользу глобальному достоянию. Тем не менее, сначала необходимо понять несколько аспектов: продвигать либеральные демократические ценности становится все труднее, деньги - это не ругательство, а альянсы, основанные на временных интересах, следует принимать.

Я хочу купить всему миру Кока-колу

Начиная с 1970-х годов и в разгар холодной войны США делали ставку на создание общественного имиджа, основанного на сочетании социального либерализма и демонстрации материального процветания: вы можете получить свой торт и съесть его тоже - таков был подтекст американской дипломатии.

В какой-то степени это был мастерский ход, но и удача, поскольку Советы слишком полагались на идеологию и имели неконкурентоспособную экономическую модель.

Администрация Никсона сделала доллар США мировой резервной валютой, и США полностью переняли у Великобритании мантию мировой торговой империи.

По мере распространения торговых сетей по всему миру и роста доходов населения эта идеология стала первой навязчивой идеей для каждого человека - от рабочего на фабрике до сотрудника местной разведки - везде, включая Советский Союз.

Как сказал Джексон Джей Спилвогель в книге "Западная цивилизация": "большинству советских граждан не нужна была демократическая свобода, им нужна была свобода делать покупки до упаду".

Запад/Север больше не одинок в глобальном процветании. Существует необходимость в экономическом переосмыслении и обновлении конкурентоспособности, в то время как граждане других стран демонстрируют глобальное процветание.

A soldier gives two cans of Coca-Cola to his friend-tank driver near the Russian Federation building in Moscow, August 1991 Czarek Sokolowski/1991 AP

На самом деле эта идеология стала почти универсальной, настолько, что заявление Фрэнсиса Фукуямы в 1990-х годах о том, что у нее не осталось конкурентов, оказалось на самом деле правдой.

Преимущество, которое это дало Вашингтону во внешней политике, трудно оценить, но когда ваш продукт становится товаром по умолчанию, это признак того, что ваше положение на рынке достаточно прочно: вспомните Xerox или Kleenex в 1990-е годы.

Эта эпоха закончилась. Она не закончилась с башнями-близнецами или другими событиями, после которых эксперты посчитали себя обязанными громогласно заявить, что история повторяется - но с хныканьем: многие жители Запада не могут делать покупки до упаду, и все это прекрасно видят.

Запад/Север больше не одинок в глобальном процветании. Существует необходимость в экономическом переосмыслении и обновлении конкурентоспособности, в то время как граждане других стран демонстрируют глобальное процветание.

В свою очередь, это означает, что западные дипломаты больше не могут рассчитывать на то, что они войдут в каждую переговорную комнату победителями по умолчанию, и они должны взаимодействовать со своими иностранными коллегами, действительно учитывая их желания и потребности, лояльность фракций и личные интересы.

Время сменить фокус

Запад должен признать, что работает (и что не работает) в этой новой реальности.

Обещания золотого будущего в обмен на золотые смирительные рубашки SWIFT, международные прямые иностранные инвестиции (помощь в торговле более востребована на Глобальном Юге, вопрос в том, как добиться этого быстрее) и кредиты МВФ уже более десяти лет звучат пусто.

Поэтому не стоит удивляться тому, что многие воздержавшиеся страны также являются теми, на которые США и ЕС - а также другие союзники Глобального Севера - имеют мало реальных рычагов влияния.

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Западным политикам придется предлагать реальные экономические и финансовые блага, которые могут либо помочь зарубежным партнерам, либо представить что-то, что можно было бы продать населению как достойное переизбрания.

Женщина проходит мимо вывески с надписью «Процветание» на китайском и английском языках в Пекине, июль 2015 г. Mark Schiefelbein/AP

В немалой степени это объясняется тем, что они так и не стали настолько интегрированными в глобальную экономику, как предполагалось, и мир остается несбалансированным, а глобальная конкуренция усиливается, причем Азия становится все более крупным игроком за глобальным столом, в том числе для фьючерсов Африки и Латинской Америки.

Многие страны Глобального Юга были готовы отказаться от других альтернатив, пока им обещали "выпить на посошок".

Тем не менее, реальность такова, что западным политикам придется предлагать реальные экономические и финансовые блага, которые могут либо помочь зарубежным партнерам, либо представить что-то, что можно было бы продать населению как достойное переизбрания.

У нас всегда будут собственные интересы

Благодаря своему культурному превосходству США могли опираться на грандиозную стратегию мягкой силы, не ограничиваясь очевидными преимуществами жесткой силы. Европейцы также рассчитывали на свою мягкую силу, присоединяясь к американцам в демонстрации добродетели.

Но реальность такова, что все мы также следуем своим собственным интересам. И иногда наши интересы включают в себя не только постоянные союзы, но и временные.

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На самом деле, краткосрочные союзы, основанные на совпадении интересов, больше не должны отвергаться, особенно в период соперничества великих держав.

Пора признать, что такие вопросы, как торговля фентанилом или помощь Украине, в конечном итоге будут связаны с сотрудничеством со структурами, с которыми не очень комфортно работать. Другими словами, для достижения успеха необходима нормальность прагматизма.

Это справедливо, в том числе и для глобальных наступательных операций по очарованию, и здесь европейцы имеют преимущество - в рамках ЕС, изучая на Глобальном Юге идею стран-лидеров, которые в силу своей истории обладают большей мягкой силой и привязанностью на местах, чем обычные.

Например, в последние месяцы восточноевропейские государства, такие как Румыния, приняли стратегии в отношении Африки, и они могут тесно сотрудничать с партнерами, чтобы помочь повысить авторитет Запада на континенте.

Принятие таких ключевых соображений может позволить США, ЕС и другим союзникам-единомышленникам, таким как Япония и Австралия, полностью очнуться от нашей прежней однополярной мечты - и стабильного мира - и сделать шаг вперед в качестве надежного ключевого партнера для Глобального Юга в неспокойное десятилетие.

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В противном случае мы рискуем потерять позиции перед глобальными и региональными вызовами; потерять лицо и конкурентоспособность на мировой арене; и, что очень важно, потерять доверие молодого Глобального Юга, следующее поколение лидеров которого активно рассматривает варианты быстрого развития.

Раду Магдин - генеральный директор Smartlink и бывший советник премьер-министров Румынии (2014-2015) и Молдавии (2016-2017).

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