В среду, 13 сентября, председатель Еврокомиссии выступит со своей потенциально последней речью "О положении дел в Европейском союзе". Тем временем мы должны оглянуться на ее наследие, пишет Урсула Вудберн.
ЕС борется с изменением климата уже несколько десятилетий. Но поскольку нынешнее лето, как утверждается, будет самым жарким в истории, настало время повысить градус сотрудничества с нашими международными союзниками в области климатических действий.
В прошлую пятницу Организация Объединенных Наций опубликовала первую "Глобальную инвентаризацию" (Global Stocktake). Это процесс, начатый после заключения Парижского соглашения, в котором страны обязались отслеживать коллективный прогресс в достижении определенных целей.
В докладе, который Институт мировых ресурсов назвал "поистине ужасающим отчетом" о глобальных климатических усилиях, главным выводом является то, что мы не успеваем достичь целей, поставленных в Парижском соглашении.
Чтобы удержать глобальное потепление на уровне ниже 1,5°C, мы должны наращивать амбиции и внедрять чистые технологии уже сейчас.
Еще один важный климатический момент произошел в выходные на саммите G20 в Дели.
Хотя лидеры не пришли к выводу о сроках отказа от ископаемого топлива, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула соглашение об увеличении в три раза мощностей возобновляемых источников энергии в мире к 2030 году в преддверии COP28.
Что же остается нам в Европе?
Изменения в составе участников в последний год работы Урсулы фон дер Ляйен
В преддверии выборов в ЕС, которые состоятся в следующем году, в июле через парламент прошел противоречивый Закон о восстановлении природы.
Франс Тиммерманс, который с 2019 года возглавлял Европейский зеленый курс и климатическую политику ЕС, продвинул больше климатических законов, чем когда-либо видел мир.
Но теперь чемпион по климату подал в отставку, а еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер ушла в отпуск, чтобы занять пост председателя Европейского инвестиционного банка.
Фон дер Ляйен предприняла решительные действия в связи с изменениями в составе коллегии Еврокомиссии, хотя остаются вопросы о том, как это может повлиять на ее последний год работы.
Она назначила новым вице-председателем словацкого социалиста Мароша Шефчовича, который имеет опыт по широким вопросам энергетики — и от которого нам потребуется надежная поддержка Европейского зеленого курса.
Она также передала портфель по климату бывшему министру иностранных дел Нидерландов и консерватору Вопке Хукстре.
Но сейчас, когда Урсула фон дер Ляйен готовится выступить в среду со своей потенциально последней речью о положении дел в Европейском союзе, мы должны оглянуться на ее наследие.
Не все так радужно, несмотря на сильные шаги в условиях кризиса
Ее флагманская инициатива — Европейский зеленый курс, в основе которого лежит концепция конкурентной устойчивости, оказалась устойчивой перед лицом многочисленных кризисов.
Предприятия по всей Европе принимают меры по сокращению собственных выбросов, пересматривают цепочки поставок и размышляют, во что им необходимо инвестировать в будущем.
Большинство из них неизменно поддерживают эту идею, даже несмотря на ряд кризисов, потрясших ЕС.
После пандемии COVID-19 ЕС сосредоточился на экологизации экономического восстановления. План, получивший название NextGenerationEU, предусматривает выделение 806,9 млрд евро на то, чтобы сделать Европу более экологичной, более цифровой и более устойчивой.
После начала войны России в Украине блок активизировал внедрение возобновляемых источников энергии и мер по повышению эффективности в ответ на энергетический кризис.
Это послужило мощным сигналом для бизнеса, что "зеленый" рост — лучший способ обеспечить долгосрочную устойчивость в будущем.
Однако не все так радужно.
Международные события и решения, принимаемые в США и Китае, продолжают осложнять принятие инвестиционных решений. Дверь для новых инвестиций в ископаемое топливо остается открытой, а вопросы восстановления природы пока не нашли должного отражения.
Как же это отразится на бизнесе?
Цель на 2040 год должна быть твердо определена
В период, когда некоторые, например премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, призывают к "паузе" в регулировании, политикам и бизнесу необходимо засучить рукава, чтобы преодолеть любые препятствия на своем пути.
Климатический кризис не замедляется. Отказ от действий по его преодолению — это не выход, вместо этого мы должны обеспечить переход к европейской экономике, в которой приоритет отдается людям, природе и климату.
В это нестабильное время бизнес может изменить ситуацию, призвав к четкому направлению "зеленой" политики (с необходимой глубиной, широтой и масштабом), что поможет ему планировать и привлекать необходимые инвестиции.
Более того, мы ожидаем, что ЕС — и фон дер Ляйен на этой неделе — решительно возьмется за решение задачи 2040 года.
С точки зрения бизнеса это означает постановку климатической задачи по сокращению выбросов парниковых газов в блоке не менее чем на 90% к 2040 году.
Еще несколько лет назад такая цель могла показаться невыполнимой.
Однако действия, уже предпринятые политиками и бизнесом, показали, что такие амбиции вполне достижимы — при условии, что поглощение углерода будет ограничено 8-10%.
Европа должна действовать, чтобы остаться в выигрыше
Для повышения прозрачности и подотчетности необходимо установить отдельные целевые показатели для удаления углерода естественным и технологическим путем.
Долгосрочное будущее Европы основано на экономическом процветании, когда предприятия, успешно инвестирующие в устойчивое развитие, остаются конкурентоспособными на мировом рынке.
Недавние отчеты показали, что мы участвуем в глобальной гонке за лидерство в области технологий нулевых выбросов углерода, и Европа должна действовать, чтобы не отстать.
Все мы, включая следующие институты ЕС, должны объединить свои усилия для развития преобразований, обеспечиваемых Европейским зеленым курсом.
Вопрос о том, кто станет 14-м председателем Еврокомиссии, всё еще остается открытым. Тем временем ЕС должен подогреть свою решимость и действовать уже сейчас.
Урсула Вудберн — директор европейского отделения Кембриджского института лидерства в области устойчивого развития, занимающегося поддержкой корпораций для создании климатически нейтральной, природосберегающей и устойчивой экономики.
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