By Ursula Woodburn, Director CISL Europe, CLG Europe

В среду, 13 сентября, председатель Еврокомиссии выступит со своей потенциально последней речью "О положении дел в Европейском союзе". Тем временем мы должны оглянуться на ее наследие, пишет Урсула Вудберн.

ЕС борется с изменением климата уже несколько десятилетий. Но поскольку нынешнее лето, как утверждается, будет самым жарким в истории, настало время повысить градус сотрудничества с нашими международными союзниками в области климатических действий.

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В прошлую пятницу Организация Объединенных Наций опубликовала первую "Глобальную инвентаризацию" (Global Stocktake). Это процесс, начатый после заключения Парижского соглашения, в котором страны обязались отслеживать коллективный прогресс в достижении определенных целей.

В докладе, который Институт мировых ресурсов назвал "поистине ужасающим отчетом" о глобальных климатических усилиях, главным выводом является то, что мы не успеваем достичь целей, поставленных в Парижском соглашении.

Чтобы удержать глобальное потепление на уровне ниже 1,5°C, мы должны наращивать амбиции и внедрять чистые технологии уже сейчас.

Еще один важный климатический момент произошел в выходные на саммите G20 в Дели.

Хотя лидеры не пришли к выводу о сроках отказа от ископаемого топлива, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула соглашение об увеличении в три раза мощностей возобновляемых источников энергии в мире к 2030 году в преддверии COP28.

Что же остается нам в Европе?

Изменения в составе участников в последний год работы Урсулы фон дер Ляйен

В преддверии выборов в ЕС, которые состоятся в следующем году, в июле через парламент прошел противоречивый Закон о восстановлении природы.

Франс Тиммерманс, который с 2019 года возглавлял Европейский зеленый курс и климатическую политику ЕС, продвинул больше климатических законов, чем когда-либо видел мир.

Но теперь чемпион по климату подал в отставку, а еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер ушла в отпуск, чтобы занять пост председателя Европейского инвестиционного банка.

Франс Тиммерманс выступает на климатической конференции в Брюсселе в июне 2023 AP Photo/Virginia Mayo

Фон дер Ляйен предприняла решительные действия в связи с изменениями в составе коллегии Еврокомиссии, хотя остаются вопросы о том, как это может повлиять на ее последний год работы.

Она назначила новым вице-председателем словацкого социалиста Мароша Шефчовича, который имеет опыт по широким вопросам энергетики — и от которого нам потребуется надежная поддержка Европейского зеленого курса.

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Она также передала портфель по климату бывшему министру иностранных дел Нидерландов и консерватору Вопке Хукстре.

Но сейчас, когда Урсула фон дер Ляйен готовится выступить в среду со своей потенциально последней речью о положении дел в Европейском союзе, мы должны оглянуться на ее наследие.

Не все так радужно, несмотря на сильные шаги в условиях кризиса

Ее флагманская инициатива — Европейский зеленый курс, в основе которого лежит концепция конкурентной устойчивости, оказалась устойчивой перед лицом многочисленных кризисов.

Предприятия по всей Европе принимают меры по сокращению собственных выбросов, пересматривают цепочки поставок и размышляют, во что им необходимо инвестировать в будущем.

Большинство из них неизменно поддерживают эту идею, даже несмотря на ряд кризисов, потрясших ЕС.

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После пандемии COVID-19 ЕС сосредоточился на экологизации экономического восстановления. План, получивший название NextGenerationEU, предусматривает выделение 806,9 млрд евро на то, чтобы сделать Европу более экологичной, более цифровой и более устойчивой.

После начала войны России в Украине блок активизировал внедрение возобновляемых источников энергии и мер по повышению эффективности в ответ на энергетический кризис.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Шарль Мишель в Брюсселе, февраль 2023 AP Photo/Virginia Mayo

После начала войны России в Украине блок активизировал внедрение возобновляемых источников энергии и мер по повышению эффективности в ответ на энергетический кризис.

Это послужило мощным сигналом для бизнеса, что "зеленый" рост — лучший способ обеспечить долгосрочную устойчивость в будущем.

Однако не все так радужно.

Международные события и решения, принимаемые в США и Китае, продолжают осложнять принятие инвестиционных решений. Дверь для новых инвестиций в ископаемое топливо остается открытой, а вопросы восстановления природы пока не нашли должного отражения.

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Как же это отразится на бизнесе?

Цель на 2040 год должна быть твердо определена

В период, когда некоторые, например премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, призывают к "паузе" в регулировании, политикам и бизнесу необходимо засучить рукава, чтобы преодолеть любые препятствия на своем пути.

Климатический кризис не замедляется. Отказ от действий по его преодолению — это не выход, вместо этого мы должны обеспечить переход к европейской экономике, в которой приоритет отдается людям, природе и климату.

Действия, уже предпринятые политиками и бизнесом, показали, что такие амбиции вполне достижимы — при условии, что поглощение углерода будет ограничено 8-10%.

Климатические активисты позируют в масках европейских лидеров. Брюссель, февраль 2022 AP Photo/Virginia Mayo

В это нестабильное время бизнес может изменить ситуацию, призвав к четкому направлению "зеленой" политики (с необходимой глубиной, широтой и масштабом), что поможет ему планировать и привлекать необходимые инвестиции.

Более того, мы ожидаем, что ЕС — и фон дер Ляйен на этой неделе — решительно возьмется за решение задачи 2040 года.

С точки зрения бизнеса это означает постановку климатической задачи по сокращению выбросов парниковых газов в блоке не менее чем на 90% к 2040 году.

Еще несколько лет назад такая цель могла показаться невыполнимой.

Однако действия, уже предпринятые политиками и бизнесом, показали, что такие амбиции вполне достижимы — при условии, что поглощение углерода будет ограничено 8-10%.

Европа должна действовать, чтобы остаться в выигрыше

Для повышения прозрачности и подотчетности необходимо установить отдельные целевые показатели для удаления углерода естественным и технологическим путем.

Долгосрочное будущее Европы основано на экономическом процветании, когда предприятия, успешно инвестирующие в устойчивое развитие, остаются конкурентоспособными на мировом рынке.

Недавние отчеты показали, что мы участвуем в глобальной гонке за лидерство в области технологий нулевых выбросов углерода, и Европа должна действовать, чтобы не отстать.

Все мы, включая следующие институты ЕС, должны объединить свои усилия для развития преобразований, обеспечиваемых Европейским зеленым курсом.

Вопрос о том, кто станет 14-м председателем Еврокомиссии, всё еще остается открытым. Тем временем ЕС должен подогреть свою решимость и действовать уже сейчас.

Урсула Вудберн — директор европейского отделения Кембриджского института лидерства в области устойчивого развития, занимающегося поддержкой корпораций для создании климатически нейтральной, природосберегающей и устойчивой экономики.

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