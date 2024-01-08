Командир "Хезболлах" убит в результате израильского удара

By Euronews

Один из командиров "Хезболлах" убит в результате израильского удара на юге Ливана - есть опасения, что ситуация в регионе может еще больше обостриться

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Высокопоставленный командир "Хезболлах" Виссам аль-Тавиль погиб в Ливане в результате удара израильского беспилотника. Он находился в машине вместе с другим полевым командиром организации и стал самым высокопоставленным членом группировки, погибшим после нового обострения в районе ливано-израильской границы.

По данным израильских служб безопасности аль-Тавиль играл ключевую роль в руководстве военными операциями на юге Ливана, откуда "Хезболлах" наносит удары по Израилю.

Наблюдатели не исключают, что теперь ситуация на Ближнем Востоке может еще больше обостриться.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что ЦАХАЛ способен начать военную операцию против "Хезболлах" в Ливане.

"Они видят, что сейчас происходит в секторе Газа, и знают, что мы можем повторить такое в Бейруте", - сказал Галлант, но подчеркнул, что это не является приоритетом для израильской армии.

Она, по словам чиновника, готовится к следующей фазе военной операции на севере сектора Газа, включающей "различные типы специальных операций".

Не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке пытается госсекретарь США Энтони Блинкен. В третий день своей дипломатической миссии в регионе он прибыл в Саудовскую Аравию, где обсудил этот вопрос с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.