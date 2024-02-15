Израиль и "Хезболлах" обстреливают позиции друг друга, с обеих сторон есть убитые

By Euronews

В ответ на ракетный удар по штабу северного военного округа в израильском городе Цфат, ЦАХАЛ нанес удар по Ливану. Жители Рафаха опасаются наземной операции израильской армии.

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По меньшей мере одиннадцать гражданских лиц погибли в результате израильских авиаударов по объектам группировки "Хезболлах" на юге Ливана. По данным региональных СМИ, среди жертв шесть детей. Также сообщается, что убиты четыре боевика "Хезболлах".

ЦАХАЛ нанес удар по Ливану в ответ на ракетный удар по штабу северного военного округа в израильском городе Цфат, в результате которого погибла одна военнослужащая.

Боевики "Хезболлах" заявляют, что их действия помогают снизить давление на ХАМАС в секторе Газа. Перестрелки на израильско-ливанской границе не прекращаются с момента нападения ХАМАС на еврейское государство.

В Хан-Юнисе в секторе Газа израильские военные проводят операцию в главной больнице города. Ливанские СМИ сообщают об одном погибшем и 14-ти раненых. В среду по приказу ЦАХАЛ палестинцы начали эвакуацию медицинского комплекса. Военные заявили, что открыли коридор, позволяющий гражданским лицам покинуть больницу.

Наблюдатели считают, что действия ЦАХАЛ в Хан-Юнисе часть более широкой подготовки к наземной операции против ХАМАС в соседнем Рафахе, на границе с Египтом. Международное сообщество вот уже который день призывает Израиль отказаться от операции в городе, где находится более половины населения Газы.

Хэмиш Янг, ЮНИСЕФ:"Поскольку, когда произойдет нападение, по определению, наибольший удар придется на наиболее уязвимых. Из-за того, что воздействие будет прямым, многие дети будут убиты. Больничные службы, медицинские службы, уже сильно истощены. Они не могут справиться со сложившейся ситуацией".

Издание Washington Post сообщило, что США и и ряд арабских стран готовят детальный план мирного соглашения между Израилем и палестинцами, включающий "твердые сроки" создания палестинского государства. Против этого плана уже выступили израильские политики, в том числе министр национальной безопасности.