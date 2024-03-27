Зеленский провел новые кадровые перестановки

Александр Литвиненко сменил Алексея Данилова во главе СНБО
Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко стал новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны, сменив на этой должности Алексея Данилова. Соответствующие указы подписал в среду Владимир Зеленский.
Ранее Литвиненко работал директором Национального института стратегических исследований и заместителем секретаря СНБО.
Данилов занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны с октября 2019 года.
Комментируя это решение, президент Украины назвал его "продолжением перезагрузки системы управления государством" и сообщил, что Данилов будет переведен на другое направление.
В прошлом месяце Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, заменив его Александром Сырским.