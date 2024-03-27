EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Зеленский провел новые кадровые перестановки

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Авторское право Armando Babani/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Александр Литвиненко сменил Алексея Данилова во главе СНБО

РЕКЛАМА

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко стал новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны, сменив на этой должности Алексея Данилова. Соответствующие указы подписал в среду Владимир Зеленский.

Ранее Литвиненко работал директором Национального института стратегических исследований и заместителем секретаря СНБО.

Данилов занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны с октября 2019 года.

Комментируя это решение, президент Украины назвал его "продолжением перезагрузки системы управления государством" и сообщил, что Данилов будет переведен на другое направление.

В прошлом месяце Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, заменив его Александром Сырским.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

ВСУ утверждают, что удар по Севастополю нанёс куда больший ущерб

Киев после очередного российского обстрела

ISW: возможности Черноморского флота России сокращаются из-за ударов ВСУ

Украина Владимир Зеленский Война в Украине Вторжение России в Украину