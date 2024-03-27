Зеленский провел новые кадровые перестановки

By Euronews

Александр Литвиненко сменил Алексея Данилова во главе СНБО

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Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко стал новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны, сменив на этой должности Алексея Данилова. Соответствующие указы подписал в среду Владимир Зеленский.

Ранее Литвиненко работал директором Национального института стратегических исследований и заместителем секретаря СНБО.

Данилов занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны с октября 2019 года.

Комментируя это решение, президент Украины назвал его "продолжением перезагрузки системы управления государством" и сообщил, что Данилов будет переведен на другое направление.

В прошлом месяце Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, заменив его Александром Сырским.