Украина: возможная отставка Залужного и новые удары беспилотников

By Euronews

На волгоградском НПЗ "Лукойл" начался пожар после удара беспилотника

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Украина проинформировала Белый дом о решении уволить Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного. Об этом сообщают украинские и американские СМИ, первой, похоже, была Washingon Post со ссылкой на "официальных лиц".

Вашингтон не одобрил и не опротестовал это решение, подчеркнув, что это "суверенное дело Киева".

Само решение, которое должен был принять лично Зеленский, еще не завершено, и сроки его принятия не ясны. Слухи об отставке Залужного ходят уже давно, о чем свидетельствует его личный конфликт с президентом Зеленским. Залужный обвинял политиков в неспособности организовать надлежащий призыв и военное производство, что сделало Украину "слишком" зависимой от иностранной помощи. Он также открыто оспаривает ряд стратегических решений, принятых на политическом уровне, например, решение о защите Бахмута.

В свою очередь, украинские власти обвиняют Залужного в нескольких "неправильных" решениях, из-за которых долгое и долгожданное весенне-летнее контрнаступление провалилось. Ему приписывают идею "стратегической обороны" в то время, когда политики ожидают контрнаступления. Залужного также упрекают в самостоятельном установлении контактов с иностранными партнерами и, в целом, в излишней политической активности для генерала.

Тем временем Украина приветствует решение Международного суда ООН, который в пятницу заявил, что обладает юрисдикцией для вынесения решения по запросу Украины. Этот запрос касался признания того, что Киев не несет ответственности за "мифический геноцид, о котором заявляет Россия". Представитель Украины в Международном суде заявил, что "сегодня еще один важный день" и, несмотря на некоторые заминки, дело может быть продолжено.

Украина подала иск в Международный суд через несколько дней после вторжения России в феврале 2022 года. В нем утверждалось, что Москва использовала сфабрикованные заявления о геноциде, чтобы оправдать свое нападение, которое развязало крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Но суд заявил, что не может вынести решение по этому вопросу. Вместо этого он будет решать, нарушила ли Украина конвенцию, как утверждал президент России Владимир Путин, чтобы оправдать вторжение.

В пятницу вечером на юго-востоке Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось, что группы российских беспилотников направляются в сторону Кривого Рога, Херсона, Днепра, а также в Одессу. В свою очередь, российские социальные сети сообщают о взрывах в Воронежской области, вероятно, вызванных атакой беспилотников.

По последним данным, в Волгограде загорелся нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" после атаки беспилотников. Пожар возник около пяти утра по местному времени. Власти утверждают, что беспилотник был сбит.