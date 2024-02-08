Валерий Залужный покидает пост главы ВСУ

By Euronews

Президент Зеленский встретился с Залужным и выразил надежду на то, что он останется работать в команде

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Президент Зеленский объявил о назначении генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

"2024 год может быть успешным для Украины только в том случае, если мы проведем эффективные изменения в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины", - отметил глава государства.

Ранее Зеленский встретился с Валерием Залужным и поблагодарил его за службу:

"Я благодарен генералу Залужному за два года обороны. Я благодарен за каждую победу, которую мы одержали вместе, и благодарен всем украинским солдатам, которые героически выдерживают эту войну.

Сегодня у нас состоялся откровенный разговор о том, что нужно изменить в армии. Срочные изменения. Я предложил генералу Залужному продолжить работу в составе украинской государственной команды. Буду благодарен за его согласие.

С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы наши солдаты в Работине или Авдеевке, Генеральный штаб и начальник Генштаба имели одинаковое видение войны".