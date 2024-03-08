By Euronews и АР, EBU

Экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный назначен послом в Великобритании. Президент Владимир Зеленский утвердил его кандидатуру в четверг. Популярный генерал, Залужный был смещен с поста месяц назад на фоне спекуляций по поводу его неспособности добиться успеха в наступлении 2023 г.

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Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный назначен послом в Великобритании. Президент Владимир Зеленский утвердил его кандидатуру в четверг, Киев уже направил запрос на агреман (предварительное согласие государства на назначение определённого лица в качестве главы дипломатического представительства).

Популярный в рядах ВСУ генерал, Залужный был смещен с поста месяц назад на фоне спекуляций по поводу его неспособности добиться успеха в долгожданном контрнаступлении 2023 года, а также из-за его предполагаемого личного конфликта с Зеленским.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение, назвав его "очень логичным шагом".

Генерал Валерий Залужный сказал мне, что дипломатия - это то направление, которое он хотел бы избрать. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос о согласии (британской стороны - прим.ред.) Наш союз с Великобританией должен только укрепляться Владимир Зеленский президент Украины

В четверг президент Украины приветствовал в Киеве министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, для которого это - третий визит в Украину. Владимир Зеленский выразил благодарность правительству и народу Великобритании за их лидерство в оказании помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский пожимает руку министру обороны Великобритании Гранту Шаппсу в Киеве, 7 марта 2024 г. AP/Ukrainian Presidential Press Office

Шаппс в свою очередь объявил о дополнительном пакете военной помощи в размере 150 млн евро, в основном на приобретение 10 000 боевых и разведывательных беспилотников для украинской армии.

Помощь Украине обсуждалась также по инициативе Парижа представителями 28 стран, включая министров иностранных дел и обороны Украины и генерального секретаря НАТО. Видеоконференция была организована французскими властями, чтобы продемонстрировать "единый фронт" и выступить с конкретными предложениями по усилению поддержки Киева.

"Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов и ракет значительной дальности <...>, у вас есть возможности производить и закупать больше этого оружия", - завил на встрече министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.