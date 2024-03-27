Обрушение моста в Балтиморе: пропавшие без вести рабочие, скорее всего, погибли

By Euronews

Береговая охрана США заявила, что шесть человек, которые числились пропавшими без вести, скорее всего, погибли. Спасательные работы прекращаются.

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В американском городе Балтимор, где накануне обрушился автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки, прекращена поисково-спасательная операция. Шесть человек, которые числятся пропавшими без вести, скорее всего погибли. Об этом заявила Береговая охрана США. Речь идет о рабочих, ремонтировавшие дорожное покрытие на мосту в момент столкновения. Еще двух человек удалось спасти.

Шеннон Гилрит, командующий пятым округом береговой охраны Береговой охраны США:"Судя по тому, сколько времени мы потратили на этот расширенный поиск, и сколько усилий мы предприняли, учитывая температуру воды на данный момент, мы не верим, что сможем найти кого-либо из этих людей живыми".

Обрушение моста, указывают аналитики, приведет к изменению маршрута грузовых судов, что обернется увеличением затрат и задержками поставок. Американцы могут столкнуться с дефицитом. Жители штата Мэриленд, где расположен Балтимор, обеспокоены.

Джо Дизель, сварщик на пенсии, житель Балтимора:"Автомобильная дорога будет закрыта на четыре года, но главное, что им нужно сделать прямо сейчас, — это открыть судоходный канал. В противном случае пострадает Балтимор, круизные линии, производители тяжелой техники Caterpillar, Mercedes-Benz, угольный экспорт. Это наш самый большой денежный источник во всем штате, вот здесь, в порту Балтимора. А теперь этот источник закрыт".

В автомобильный мост врезался 300-метровый контейнеровоз, шедший под флагом Сингапура. Это привело к обрушению нескольких металлических пролетов. Команда судна успела подать сигнал бедствия. Движение по мосту перекрыли буквально за секунды до трагедии. Губернатор штата объявил режим ЧС и сообщил, что рассчитывает на помощь и федерального правительства.