Израиль утверждает, что убит номер три в ХАМАС

ЦАХАЛ подтверждает убийство заместителя командующего ХАМАС. В Рафахе от удара по жилому дому погибли 16 палестинцев, большинство - женщины и дети.

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ЦАХАЛ заявил, что убил заместителя лидера вооруженного крыла ХАМАС в секторе Газа, который, по словам израильтян, помогал планировать нападение 7 октября.

Официальный представитель вооруженных сил Даниэль Хагари заявил, что, согласно разведывательным данным, Марван Исса был убит около двух недель назад вместе с другим высокопоставленным боевиком по имени Рази Абу Тамаа.

В случае подтверждения Исса станет самым высокопоставленным лидером ХАМАС, убитым в секторе Газа с начала войны.

Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛ:

"Марван Исса был убит в ходе операции, которую мы провели две недели назад вместе с Рази Абу Тамаа. Марван Исса - заместитель Мохаммеда Дейфа, третий номер в ХАМАС, организатор теракта 7 октября. Рази Абу Тамаа - бывший командир центрального тренировочного лагеря ХАМАС, в настоящее время отвечающий за боевые действия и туннели ХАМАС".

Хагари также подтвердил, что в больнице Шифа в городе Газа "продолжается военная операция". По его словам, арестованы 500 человек, подозреваемых в причастности к ХАМАС.

Между тем лидер Хамас Исмаил Хания утверждает, что Израиль не смог достичь своих военных или стратегических целей. А израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что его правительство не примет "бредовые", по его словам, условия ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа.

ХАМАС отклонил последнее предложение Израиля о перемирии под тем предлогом, что в нём игнорировались требования группировки.

ХАМАС хочет прекращения войны и полного вывода израильской армии из сектора Газа - Израиль намерен уничтожить ХАМАС и вернуть около 100 израильских заложников, всё ещё находящихся в Газе, а также останки еще около 30 человек.

Тем временем война в Газе продолжается. По меньшей мере 16 человек погибли в результате удара по жилому дому на юге сектора в понедельник ночью.

Три семьи бежавшие из города Газы укрывались в доме в городе Рафахе, когда произошла трагедия. Тела погибших доставлены в больницу Абу Юсефф Наджар. Среди них 4 женщины и 9 детей.

По данным Министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, с момента начала войны в октябре более 32 000 палестинцев были убиты израильскими военными.

Махмуд Шурраб, вынужденный переселенец:

"Мы смотрели новости и порадовались новости о прекращении огня. Спать мы легли около 00:30. Я уже засыпал, когда ракета разрушила весь дом. В этом доме было около 40 человек".

Во вторник гуманитарная помощь вновь доставлялась в сектор Газа с большими трудностями, поскольку Израиль продолжает военное наступление.

Усилия по доставке помощи по морю и по воздуху предпринимаются на фоне растущей тревоги по поводу распространения голода среди 2,3 млн жителей Газы.

Голод принял особо опасные масштабы на севере сектора, который был изолирован израильскими войсками в течение нескольких месяцев и страдал от длительных перебоев с поставками продовольствия.