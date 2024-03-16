By Euronews

Биньямин Нетаньяху одобрил план операции ЦАХАЛ в городе Рафах на юге сектора Газа, отвергнув предложения группировки ХАМАС по освобождению заложников. Вместе с тем Израиль готов отправить делегацию на переговоры в Катар.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил план военной операции в Рафахе, предусматривающий среди прочего эвакуацию гражданских лиц, находящихся в городе. Об этом было объявлено после заседания израильского военно-политического кабинета.

"Несмотря на международное давление, мы войдем в Рафах, завершим ликвидацию оставшихся батальонов ХАМАС, восстановим безопасность и обеспечим полную победу народу и Государству Израиль", - заявил Нетаньяху.

Подробности плана по эвакуации и последующей военной операции неизвестны.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видели план по Рафаху, но хотели бы с ним ознакомиться. По словам Кирби, предложение ХАМАС о прекращении огня в обмен на освобождение заложников "находится в пределах возможного".

Союзники Израиля призывают Нетаньяху воздержаться от операции в Рафахе, отмечая, что жертвами атаки могут стать в том числе мирные жители. Сейчас в городе укрывается более половины из 2,3 млн жителей анклава.

Правительство Израиля отвергло предложения ХАМАС. Глава кабинета Биньямин Нетаньяху назвал их "нереалистичными".

Однако надежда на перемирие сохраняется: Израиль готов направить делегацию на переговоры в Катар.

В пятницу родственники израильских заложников прошли маршем по Тель-Авиву, призывая власти воспользоваться возможностью для освобождения их близких.

Информационые агентства сообщают, что ХАМАС представил посредникам предложение о прекращении огня, которое предусматривает освобождение израильских заложников в обмен на свободу для палестинских заключенных, 100 из которых приговорены в Израиле к пожизненному заключению.

Палестинские источники утверждают, что по меньшей мере 80 мирных жителей погибли и десятки получили ранения в результате израильских авиаударов по городу Газа, лагерю Нусейрат и Рафаху.

Со ссылкой на очевидцев агентство Wafa передает, что израильские ракеты попали в семиэтажный жилой дом недалеко от больницы "Аш-Шифа" в Газе, а также в здания в других частях города. Точное число погибших не называется. По данным агентства, "погибли десятки людей".

Жертвами удара по лагерю Нусейрат в центре сектора, как передают палестинские источники, стали не менее 36 человек.

Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала кадры, на которых, как утверждается, вооруженные палестинские боевики "открыли стрельбу вблизи мирных жителей" примерно за час до прибытия колонны грузовиков с гуманитарной помощью в квартал Зайтун города Газа.

В комментарии ЦАХАЛа подчеркивается, что солдаты Армии обороны Израиля не обстреливали колонну с гуманитарным грузом на Кувейтской площади.

Ранее пресс-служба ХАМАС заявила, что в результате действий ЦАХАЛ погибли 40 мирных жителей и сотни получили ранения.

Центральное командование Вооруженных сил США сообщает, что йеменские хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты с территории Йемена в сторону Красного моря. Данных о пострадавших или повреждении судов нет.