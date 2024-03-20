Израиль нанес удар по Рафаху. ЦАХАЛ продолжает операцию в больнице Аш-Шифа

By Euronews

В ходе рейда в больницу Аш-Шифа израильские военные арестовали более 300 палестинцев, подозреваемых в терроризме. Об этом заявил ЦАХАЛ. В результате удара по Рафаху есть погибшие и пострадавшие.

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Израильские военные в ходе рейда в больнице Аш-Шифа в секторе Газа уничтожили десятки боевиков. В их числе высокопоставленный член ХАМАС. Арестованы около 350 палестинцев, подозреваемых в терроризме. Об этом заявили представители ЦАХАЛ.

Операция в медицинском комплексе началась ранее на этой неделе. По данным разведки, утверждает Израиль, ХАМАС устроил в больнице штаб, откуда руководил атаками боевиков.

Тем временем глава БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) Филипп Лазарини раскритиковал Израиль за то, что ему не дали разрешение на въезд в Газу, якобы из-за ошибки в заполнении документов.

Филипп Лазарини, комиссар БАПОР:"Я слышал, что COGAT (Координатор действий правительства на территориях, подразделение минобороны) сказал, что нам было отказано только потому, что мы не заполнили правильную форму. Или, по крайней мере, таково было публичное объяснение. Но будьте уверены, что все члены моей делегации получили разрешение на въезд, кроме генерального комиссара".

В ночь на среду Израиль нанес удары по Рафаху. В результате погибли пятнадцать человек. В их числе трое детей. Об этом сообщили палестинские медики. Минздрав сектора Газа подконтрольный ХАМАС заявляет, что за сутки в больницы были доставлены тела 93 погибших в результате израильской бомбардировки и 142 раненых.