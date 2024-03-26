Последствия ударов РФ по энергосистеме Украины: жизнь без света, страх обстрелов и эвакуация

Украинцы страдают от последствий массированной воздушной атаки РФ. Наибольшее количество домов без электричества в Харьковской области. На восстановление объектов по всей стране могут уйти месяцы, говорят энергетики.

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Украина отходит после самого масштабного с начала большой войны российского удара по энергосистеме страны, в результате которого серьёзные повреждения получили, как минимум, две крупные электростанции – харьковская ТЭЦ-5 и ДнепроГЭС в Запорожье.

Десятки тысяч людей вынуждены обходиться без света. В ряде городов действуют графики "стабилизационных отключений".

Полное восстановление инфраструктуры может занять месяцы, заявили в частной энергетической компании ДТЭК.

Обстрелам подвергаются также жилые дома и другие гражданские объекты.

25 марта россияне ударили баллистическими ракетами по Одессе, 10 человек пострадали. Повреждены 300 квартир и местный Дворец спорта, ставший домашней ареной хоккейного клуба "Днепр" из Херсона.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Самая тяжёлая ситуация с доступом к электричеству наблюдается в Харьковской области. В "Укрэнерго" надеются, что к концу недели удастся смягчить графики отключений, а на восстановление энергоснабжения в полном объёме может уйти до двух недель – если не будет новых массированных атак.

В ночь на понедельник российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотников, а во вторник в результате ракетного обстрела РФ пострадал один мирный житель.

В Харькове, как и в Одессе, действуют открыты сотни т. н. "пунктов несокрушимости", где можно согреться, отдохнуть и зарядить гаджеты, но далеко не все жители могут до них добраться.

Москва также усилила атаки на приграничные районы Сумской области. В ночь на вторник здесь прогремело несколько десятков взрывов. Жителей эвакуируют в Западную Украину.

"В небе летает много дронов, от них трудно спрятаться. Поэтому мы решили уехать вместе с детьми", – говорит жительница села Лукашовка.

В Великописаревской поселковой общине (громаде), как сообщают власти, с начала марта погибли 6 человек. Зафиксировано более 500 обстрелов с применением миномётов, артиллерии, РЗСО, ракетного оружия и авиации.

Многие из этих районов были заняты российскими войсками в начале полномасштабного вторжения, а затем освобождены ВСУ.

Город Тростянец пробыл под российским контролем недолго. Во вторник здесь отметили вторую годовщину деоккупации.