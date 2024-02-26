Минобороны Великобритании: Украина существенно ограничила деятельность России в Черном море

В России обошли молчанием двухлетнюю годовщину вторжения в Украину. Министерство обороны Великобритании заявило, что тактика России против "изобретательных" боевых действий Украины в Черном море терпит неудачу.

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Российские официальные лица и государственные СМИ в основном воздерживаются от публичного обсуждения двухлетней годовщины полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, вероятно, стремясь избежать обсуждения того, что Россия не смогла достичь заявленных целей войны, при значительных человеческих потерях, отмечает Институт изучения войны (ISW).

В конце февраля также исполняется 10 лет вторжению России и последующей незаконной аннексии Крыма. Министерство обороны Великобритании заявило, что тактика России против "изобретательных" боевых действий Украины в Черном море терпит неудачу.

В начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российский флот сохранял свободу маневра по всей акватории Черного моря, в первую очередь на северо-западе.

После успеха Украины в использовании асимметричных альтернатив отсутствию традиционного военно-морского флота, таких как управляемые ракеты и морские дроны, российский флот был вынужден неоднократно пересмотреть границы риска.

Украина продолжает повышать восприятие Россией угроз до новых высот комбинированными ударными действиями на суше и на море, вынуждая подразделения Черноморского флота передислоцироваться в восточную часть Черного моря.

На этой оборонной карте Великобритании показаны основные морские операционные районы России в Черном море:

1-я зона - это зона, где Черноморский флот действует с наименьшим риском;

2-я - с повышенным риском;

3-я - с высоким риском;

4-я зона, где операции Черноморского флота запрещены.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил в конце декабря, что Россия потеряла 20 % своего Черноморского флота за последние четыре месяца. На стратегическом уровне подход Украины лишил Россию возможности вмешиваться в ее морские торговые пути