ФБК: Навального убили, чтобы сорвать его обмен

Алексея Навального должны были обменять на офицера ФСБ Вадима Красикова, переговоры "были на финальной стадии" накануне убийства оппозиционера, заявили его соратники из "Фонда борьбы с коррупцией".
Алексея Навального убили, чтобы не допустить его освобождения. Об этом заявила соратница оппозиционера Мария Певчих. В видео, размещённом на YouTube-канале Навального, она рассказала, что политика должны были обменять "вместе с двумя гражданами США" на предполагаемого киллера ФСБ Вадима Красикова.
Он был пожизненно заключён в тюрьму в Германии за то, что тот застрелил бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Тиргартен в 2019 году. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин намекнал, что готов на сделку по обмену Красикова.
Певчих уточнила, что переговоры велись последние два года при посредничестве политиков и олигархов. Одним из них был Роман Абрамович.
Он и изложил суть предложения Владимиру Путину.
По словам Певчих, Путин, поняв, что Запад в принципе готов на обмен Красикова, решил избавиться от "предмета торга", поскольку не хотел видеть Навального на свободе.
В течение девяти дней после гибели политика в тюрьме на Ямале силовики отказывались выдавать его тело семье. По словам матери Навального, они шантажировали её, требуя провести тайные похороны.
Получив отказ, и на фоне волны возмущения в соцсетях, следователь выдал Людмиле Ивановне Навальной тело сына в субботу. Оно было вывезено в Москву.
Дата похорон пока не назначена, команда Навального сообщила, что планируется провести их до конца рабочей недели.