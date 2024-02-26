ФБК: Навального убили, чтобы сорвать его обмен

By Euronews

Алексея Навального должны были обменять на офицера ФСБ Вадима Красикова, переговоры "были на финальной стадии" накануне убийства оппозиционера, заявили его соратники из "Фонда борьбы с коррупцией".

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Алексея Навального убили, чтобы не допустить его освобождения. Об этом заявила соратница оппозиционера Мария Певчих. В видео, размещённом на YouTube-канале Навального, она рассказала, что политика должны были обменять "вместе с двумя гражданами США" на предполагаемого киллера ФСБ Вадима Красикова.

Он был пожизненно заключён в тюрьму в Германии за то, что тот застрелил бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Тиргартен в 2019 году. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин намекнал, что готов на сделку по обмену Красикова.

Певчих уточнила, что переговоры велись последние два года при посредничестве политиков и олигархов. Одним из них был Роман Абрамович.

Он и изложил суть предложения Владимиру Путину.

Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене. В начале февраля Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального. Я получил подтверждениео том, что переговоры ведуся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит. Мария Певчих соратница Алексея Навального

По словам Певчих, Путин, поняв, что Запад в принципе готов на обмен Красикова, решил избавиться от "предмета торга", поскольку не хотел видеть Навального на свободе.

В течение девяти дней после гибели политика в тюрьме на Ямале силовики отказывались выдавать его тело семье. По словам матери Навального, они шантажировали её, требуя провести тайные похороны.

Получив отказ, и на фоне волны возмущения в соцсетях, следователь выдал Людмиле Ивановне Навальной тело сына в субботу. Оно было вывезено в Москву.

Дата похорон пока не назначена, команда Навального сообщила, что планируется провести их до конца рабочей недели.