Трампу снизили залог по делу о мошенничестве

Суд отложил взыскание штрафа в полмиллиарда долларов с Дональда Трампа по делу о финансовых махинациях, но обязал его уплатить 175 миллионов залога в ближайшие дни.

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Апелляционный суд в Нью-Йорке в понедельник согласился отложить взыскание штрафа в полмиллиарда долларов с Дональда Трампа по гражданскому делу о мошенничестве. Одно условие: бывший президент США должен внести залог в размере 175 миллионов в течение 10 дней.

Трамп уже согласился уплатить эту сумму. Это позволит ему избежать конфискации имущества и обжаловать февральский приговор, по которому политик был признан виновным в финансовых махинациях.

Ранее для рассмотрения апелляции от Трампа требовалось внести в качестве залога все 454 миллиона, на которые его оштрафовали. Но этих денег у него не нашлось. Тогда прокурор Летиция Джеймс (член партии демократов) даже начала подготовку к аресту активов предполагаемого кандидата от республиканцев на грядущих выборах президента.

Также своим вердиктом суд штата приостановил исполнение решения судьи Артура Энгорона о запрете Трампу и двум его сыновьям занимать руководящие должности в компании в течение двух ближайших лет.

Многочисленные судебные разбирательства заставили политика существенно поиздержаться.

Но в понедельник стало известно, что соцсеть Трампа Truth Social выходит на фондовую биржу Nasdaq. По оценкам, это может принести бывшему президенту около 3 миллиардов долларов.