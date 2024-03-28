"Золотой мальчик" крипты получил 25 лет тюрьмы по делу о мошенничестве

Суд в Нью-Йорке вынес приговор Сэму Бэнкману-Фриду. Его признали виновным в краже миллиардов у инвесторов и финансовых преступлениях, которые привели к обвалу некогда самой популярной в мире криптобиржи.

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Суд Манхэттена приговорил Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, к 25 годам тюрьмы по делу о мошенничестве, а также обязал его выплатить 11-миллиардный штраф.

Обвинение просило для "золотого мальчика" крипты от 40 до 50 лет лишения свободы.

"Подсудимый нанёс ущерб десяткам тысяч людей и предприятий на нескольких континентах в течение нескольких лет. Он тратил деньги, доверенные ему клиентами; он лгал инвесторам; он отправлял фальшивые документы кредиторам; он влил миллионы долларов незаконных пожертвований в нашу политическую систему; он подкупал иностранных чиновников. Каждое из этих преступлений заслуживает длительного срока заключения", – заявили прокуроры.

Судья Льюис Каплан согласился с утверждением прокуроров о том, что Бэнкман-Фрид "хотел стать политически влиятельным человеком", что "подтолкнуло его к финансовым преступлениям".

Присяжные постановили, что Бэнкман-Фрид использовал деньги вкладчиков FTX для покрытия своих расходов, включая покупку роскошной недвижимости на Карибах, предполагаемые взятки китайским чиновникам и частные самолёты.

Адвокаты настаивали, что их подзащитный совершил ненасильственное преступление, впервые нарушив закон.

Сам бывший "технологический гений" и "криптовундеркинд", как его прозвали в прессе, принёс извинения сотрудникам FTX и признал, что клиенты компании пострадали, но заявил, что будет обжаловать приговор.