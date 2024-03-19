Дональд Трамп не смог найти полмиллиарда долларов, которые он должен выплатить по суду в рамках дела о финансовых махинациях. Теперь у бывшего американского президента могут конфисковать имущество.

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Адвокаты Дональда Трампа заявили, что их подзащитный не в состоянии внести 550 с лишним миллионов долларов залога, покрывающего штраф, который суд наложил на него в рамках дела о мошенничестве.

Соответствующее заявление поступило в суд Нью-Йорка в понедельник. В нём указывается, что уплатить такую сумму "невозможно при представленных обстоятельствах".

Экс-президент США пытается обжаловать решение о денежном взыскании. Но чтобы суд рассмотрел апелляцию, Трамп обязан внести залог в размере 120% от этого штрафа плюс пени, которые составляют 112 000 долларов в день.

Ещё в прошлом году Дональд Трамп утверждал, что у него имеется “наличными деньгами сумма, намного превышающая 400 миллионов долларов”. Но череда судебных процессов и особенно - поражений, по всей видимости, заставили бизнесмена поиздержаться.

Ссылаясь на отказы 30 фирм-андеррайтеров (компаний, которые предоставляют займы под проценты), юристы американского бизнесмена попросили сократить сумму залога с полумиллиарда до 100 миллионов долларов.

Дело о мошенничестве против Трампов

В феврале этого года нью-йоркский судья Артур Энгорон удовлетворил иск прокурора Летиции Джеймс против бывшего хозяина Белого дома и его сыновей - Дональда-младшего и Эрика Трампов.

Следствием было доказано, что они в течение многих лет обманывали банки и страховщиков: существенно завышали своё состояние в финансовых отчётах и таким образом получали ссуды и заключали сделки на более выгодных для себя условиях.

Суд наложил на Дональда Трампа штраф в размере 355 миллионов долларов. Ему также запретили на три года занимать должности в корпорациях и компаниях Нью-Йорка и подавать заявки на кредиты в любом финансовом учреждении штата. Сыновей оштрафовали на четыре миллиона долларов.

Перспектива конфискации имущества

Если апелляционный суд не примет во внимание аргументы адвокатов, то прокурор Джеймс может начать принудительное исполнение решения суда уже 25 марта.

Летиция Джеймс - активный политик и член Демократической партии - заявила, что будет добиваться ареста части активов Трампа, если он не внесёт необходимую сумму. Размер залога, который требуется внести для рассмотрения апелляции, как сообщили адвокаты, уже составляет 557,5 миллиона долларов.

Сам вероятный кандидат от Республиканцев на пост президента утверждает, что обладает миллиардным состоянием, но его активы - это небоскрёбы, поля для гольфа и прочие объекты недвижимости. В качестве гарантии андеррайтеры предпочитают наличные и ценные бумаги, добавили адвокаты.