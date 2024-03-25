Подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" обвинили в терроризме

By Euronews

Предъявлены обвинения четверым подозреваемым в совершении теракта в подмосковном Красногорске. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая.

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Басманный суд Москвы официально предъявил обвинения четверым подозреваемым в совершении теракта в Красногорске. Все они были представлены прессе в зале суда, хотя предварительные слушания прошли за закрытыми дверями.

У всех четверых подозреваемых есть видимые следы побоев. Один из них был доставлен в зал суда на инвалидной коляске.

Сообщается, что все четверо - граждане Таджикистана, живущие и работающие в России. Трое из признали себя виновными по обвинениям, предполагающим пожизненное заключение. Суд заявил, что трое подозреваемых признали свою вину после предъявления обвинений на слушаниях, хотя условия содержания мужчин вызывают вопросы о том, говорили ли они свободно.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

По последним данным, жертвами нападения на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", стали около 140 человек, 180 ранены. Поисковые группы приступили к разбору завалов, а следователи продолжают собирать улики. Началась процедура опознания тел.

О возможных причинах нападения суд ничего не сказал. Ответственность взяла на себя ИГИЛ, и это вызвало тревогу в других странах. В воскресенье Франция повысила уровень террористической опасности до максимального.

В воскресенье в России прошел Национальный день траура с импровизированными мемориалами и поминальными службами. Президент Владимир Путин место теракта не посетил, он зажёг свечу в память о жертвах в часовне своей резиденции в Ново-Огарево в десятке км от Москвы.

Во время своего публичного обращения к согражданам Птуин заявил о причастности к теракту Украины. Эта версия был с возмущением отвергнута Киевом и Вашингтоном. Вице-президент США Камала Харрис заявила в воскресенье, что "нет никаких доказательств" причастности Украины к нападению.