By Euronews

Стрельба в подмосковном "Крокус сити холле": телеграм-каналы сообщают о 40 погибших

РЕКЛАМА

В концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске неизвестные открыли стрельбу. Очевидцы сообщают о взрыве. Примерно треть здания охвачена пожаром. Идёт эвакуация.

По данным Baza, как минимум 14 человек погибли, десятки людей пострадали.

Как сообщает Интерфакс, группа мужчин (от двух до пяти человек) открыли огонь на входе в здание и в зале, где было много зрителей - там проходил концерт рок-группы "Пикник". На видео, снятых очевидцами, слышна автоматная очередь.

Музыканты не пострадали, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В здании могут быть заблокированы несколько сотен человек, пишет телеграм-канал "112". Пожарные снимают людей с крыши. Эвакуировано порядка 100 человек. К месту ЧП направлены СОБР и ОМОН, больше 50 бригад скорой помощи.

Также ряд источников сообщает, что несколько террористов по-прежнему остаются в здании.

Наши журналисты работают над этим сюжетом, он будет обновлён, как только появится дополнительная информация.