NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Беслан. 20 лет спустя. Что известно о самом крупном теракте в России?

АРХИВ. Зажжённые свечи под портретами погибших в результате теракта в Беслане детей
АРХИВ. Зажжённые свечи под портретами погибших в результате теракта в Беслане детей Авторское право AP
Авторское право AP
By euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

В результате нападения террористов на школу номер 1 были захвачены в заложники более 1100 человек. 334 погибли, из них 186 детей.

РЕКЛАМА

В Беслане (Северная Осетия) начались траурные мероприятия памяти погибших 20 лет назад. Здесь вспоминают жертв самого кровавого теракта в РФ, который произошел утром 1 сентября 2004 в школе номер № 1 во время торжественной линейки , посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.

На третий день в школьном спортзале произошли взрывы, и позже возник пожар, в результате чего здание частично обрушилось. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы, и силами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности (ЦСН ФСБ) был предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 27 террористов (четверо, включая двух смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября). Единственный взятый живым террорист, Нурпаша Кулаев, был арестован и впоследствии приговорён судом к пожизненному заключению.

Хотя большинство заложников было освобождено в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, жертвами стали 333 человека, и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.

Ответственность за организацию атаки публично взял на себя Шамиль Басаев, опубликовав заявление на сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» 17 сентября 2004 года.

Родственники жертв, в первую очередь, погибших детей, обвиняют власти в том, что не были задействованы все возможности для освобождения заложников, а к такому большому числу смертей привел сам штурм здания школы. Так за 20 лет появилось большое число противоречивых публикаций о том, что происходило в те трагические дни 20 лет назад. В частности, утверждается, что лидер сепаратистов Аслан Масхадов был готов ехать в Беслан для переговоров с боевиками, но опасался за свою жизнь. Со своей стороны захватившие школу настаивали на встрече с президентами Ингушетии и Северной Осетии. В Москве идею переговоров не поддерживали. В то же время благодаря бывшему главе Ингушетии Руслану Аушеву боевики отпустили 26 заложников – грудных детей и их матерей. Сам Аушев вынес из школы шестимесячную Алену Цкаеву. Ее мать осталась в спортзале со старшей дочерью, они обе погибли.

Расследованием причин трагедии в Беслане за два десятилетия занимались многие: официальные версии и неофициальные. Самым нашумевшим стал фильм Юрия Дудя "Беслан. Помни". Журналист снял его к 15-летию трагедии.

В 2017 году Европейский суд по правам человека сообщил, что нашел нарушения при подготовке и проведении операции по освобождению, а также в том, что «касается применения оружия в отношении заложников». Жалобы в ЕСПЧ подали 409 человек. Суд постановил, что Россия нарушила в отношении жертв теракта и их родных право на жизнь и на эффективные средства правовой защиты.

Президент России Владимир Путин побывал в Беслане 20 августа, где впервые посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», на территории которого похоронены погибшие в результате теракта. Последний раз президент приезжал в город в 2008 году.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" обвинили в терроризме

Трагедия Беслана: 15 лет

Москва намерена опротестовать решение Страсбургского суда по делу о теракте в Беслане

жертвы Терроризм Школа дети