Беслан. 20 лет спустя. Что известно о самом крупном теракте в России?

By euronews

В результате нападения террористов на школу номер 1 были захвачены в заложники более 1100 человек. 334 погибли, из них 186 детей.

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В Беслане (Северная Осетия) начались траурные мероприятия памяти погибших 20 лет назад. Здесь вспоминают жертв самого кровавого теракта в РФ, который произошел утром 1 сентября 2004 в школе номер № 1 во время торжественной линейки , посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.

На третий день в школьном спортзале произошли взрывы, и позже возник пожар, в результате чего здание частично обрушилось. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы, и силами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности (ЦСН ФСБ) был предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 27 террористов (четверо, включая двух смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября). Единственный взятый живым террорист, Нурпаша Кулаев, был арестован и впоследствии приговорён судом к пожизненному заключению.

Хотя большинство заложников было освобождено в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, жертвами стали 333 человека, и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.

Ответственность за организацию атаки публично взял на себя Шамиль Басаев, опубликовав заявление на сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» 17 сентября 2004 года.

Родственники жертв, в первую очередь, погибших детей, обвиняют власти в том, что не были задействованы все возможности для освобождения заложников, а к такому большому числу смертей привел сам штурм здания школы. Так за 20 лет появилось большое число противоречивых публикаций о том, что происходило в те трагические дни 20 лет назад. В частности, утверждается, что лидер сепаратистов Аслан Масхадов был готов ехать в Беслан для переговоров с боевиками, но опасался за свою жизнь. Со своей стороны захватившие школу настаивали на встрече с президентами Ингушетии и Северной Осетии. В Москве идею переговоров не поддерживали. В то же время благодаря бывшему главе Ингушетии Руслану Аушеву боевики отпустили 26 заложников – грудных детей и их матерей. Сам Аушев вынес из школы шестимесячную Алену Цкаеву. Ее мать осталась в спортзале со старшей дочерью, они обе погибли.

Расследованием причин трагедии в Беслане за два десятилетия занимались многие: официальные версии и неофициальные. Самым нашумевшим стал фильм Юрия Дудя "Беслан. Помни". Журналист снял его к 15-летию трагедии.

В 2017 году Европейский суд по правам человека сообщил, что нашел нарушения при подготовке и проведении операции по освобождению, а также в том, что «касается применения оружия в отношении заложников». Жалобы в ЕСПЧ подали 409 человек. Суд постановил, что Россия нарушила в отношении жертв теракта и их родных право на жизнь и на эффективные средства правовой защиты.

Президент России Владимир Путин побывал в Беслане 20 августа, где впервые посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», на территории которого похоронены погибшие в результате теракта. Последний раз президент приезжал в город в 2008 году.