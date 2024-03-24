В Бельгии запретят продажу электронных сигарет и одноразовых вейпов

Растущая популярность вейпинга у подростков беспокоит властей. Тем более что исследования показывают: курение е-сигарет - вредная для здоровья привычка.

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В Бельгии из киосков и магазинов скоро исчезнут электронные сигареты и одноразовые вейпы. Запрет на продажу вступает 1 января 2025 года. Купить их нельзя будет и онлайн.

Вот уже несколько лет продавать эти устройства лицам младше 18 лет в стране запрещено. Но они всё равно чрезвычайно популярны среди бельгийских и не только подростков.

Маркетинг е-сигарет ориентирован в большей степени на молодёжь, привлечь которую удаётся за счёт разнообразия вкусов - от арбуза и клубники до конфет и сахарной ваты.

Поэтому Минздрав Бельгии, беспокоясь за зоровье молодого поколения, и принял такое жёсткое решение.

Вейпинг точно не безвреден, утверждают медики и учёные. Против него выступают и Фонды борьбы с онкологией. Е-сигареты стоят относительно недорого, но содержат достаточный объём никотина, чтобы вызвать зависимость и побудить вейпера перейти на курение табака.