Бельгия: подпольная табачная фабрика работала стахановскими темпами – силовики изъяли 12 млн сигарет

By Euronews и RTBF

Первая в этом году успешная операция бельгийских таможенников по ликвидации нелегального производства сигарет – на неприметном складе в Валлонии изъяты тонны контрафакта. Государство недополучило за эту продукцию более 47 миллионов евро в виде пошлин.

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Бельгийские таможенники изъяли более 12 миллионов сигарет на нелегальной фабрике в пригороде Шарлеруа, в центральной части королевства.

Подпольное производство велось на одном из складов. Судя по надписи Smoking kills на пачках, контрафакт предназначался для английского рынка.

Только с 10 февраля дельцы изготовили более 100 миллионов сигарет, согласно найденным "учётным книгам".

"Это огромные объёмы. 100 миллионов сигарет за два месяца – это очень много, – отмечает Микаэль Мустье, представитель таможни. – И, конечно, это огромные деньги! Если взять только неуплаченные госпошлины, то казна недосчиталась 47 миллионов евро. А стоимость самой продукции оценивается примерно в 50 миллионов".

Задержаны 9 человек: 8 граждан Украины и 1 португалец.

Производство, которое сложно назвать кустарным, шло и днём, и ночью. В распоряжении рабочих были спальни, кухня и даже "фитнес-уголок".

Обыски также велись на складах в коммунах Рансар, Ла-Лувьер и Монтиньи-сюр-Самбр, а также в частных домах в Шатле.

В 2023 году бельгийская таможня конфисковала более 345 миллионов контрафактных сигарет, более 137 тонн курительного табака и более 16 тонн сырца.